クジラ夜の街、3rdフルアルバムよりリード曲「スターダスト・ジャーニー」ゲリラリリース＆MV公開

クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』のリード曲「スターダスト・ジャーニー」を11月5日にリリースした。あわせて、同楽曲のMVを同日21時より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。

11月2日から各種公式アカウントで行われていた謎のカウントダウンは、同楽曲リリースのカウントダウンであったことが判明した。

サウンドアレンジに奥野大樹が参加した同楽曲は、軽快なドラムロールから始まりファンタジックなバンドサウンドに仕上がっている。また、アートワークはsakajunが参加した。

さらに、20時30分頃よりメンバーがInstagramライブ配信を行う予定だ。

同楽曲のMVは、前作「REAL FANTASY」のMVに引き続き、映像ディレクター 加藤マニが担当。アルバム名にちなんでスカイランタンや花火など、様々なひかりを使って描いている。

宮崎一晴（Vo） コメント子供の頃の自分が聴いたら大興奮するような冒険の歌ができました。

（文＝リアルサウンド編集部）