　5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の5万1560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては62.80円高。出来高は9635枚となっている。

　TOPIX先物期近は3309.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.64ポイント安で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51560　　　　　 +50　　　　9635
日経225mini 　　　　　　 51570　　　　　 +60　　　166579
TOPIX先物 　　　　　　　3309.5　　　　　-0.5　　　 10726
JPX日経400先物　　　　　 29885　　　　　 +25　　　　 852
グロース指数先物　　　　　 704　　　　　　+2　　　　 837
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース