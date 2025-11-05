日経225先物：5日0時＝50円高、5万1560円
5日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円高の5万1560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万1497.2円に対しては62.80円高。出来高は9635枚となっている。
TOPIX先物期近は3309.5ポイントと前日比0.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.64ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51560 +50 9635
日経225mini 51570 +60 166579
TOPIX先物 3309.5 -0.5 10726
JPX日経400先物 29885 +25 852
グロース指数先物 704 +2 837
東証REIT指数先物 売買不成立
