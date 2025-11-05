BTS・V、日本初単独CM出演 日本語のセリフにも挑戦「完璧です」
【モデルプレス＝2025/11/05】BTS（ビーティーエス）のV（ヴィ）が出演するスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」の新CM「君の肌に」篇が、11月5日より公開。11月13日よりテレビ放映が開始される。
【写真】BTS・V、日本満喫オフショット公開
同ブランドの新アンバサダーに就任したVは、音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求。その姿は、「私だけの美しさが花ひらく」というブランドコンセプトを体現する存在である。今回公開された新CM「君の肌に」篇は、単独として日本で初めてのCM出演に。使用期限30秒の生ビタミンCを閉じ込めた濃密美容液が叶える「即攻美白」を、Vの圧倒的な存在感と一瞬たりとも目が離せない表情で表現した。
CMではVが「もっと近づいて」と語りかけながら、透明感あふれる美肌を披露。Vの端正な横顔に同ブランドの美容液を垂らし、ゆっくりとなじませる場面や、鼻に指を添えて微笑むミステリアスな表情など、随所に見る人を惹きつける演出を織り込んだ。最後は「Yunth、君の肌に」と締めくく
り、Yunthの魅力が伝わる印象的なCMに仕上がっている。また、CMの中には“隠れV”が潜んでいる。
シックなグレージュのダブルジャケットに身を包み、胸元にはゴールドアクセサリーを輝かせたスタイルで撮影に臨んだV。今回の衣装は、Vの洗練された雰囲気とミステリアスな魅力をさらに際立たせ、スタジオ全体に気品あふれるオーラを漂わせた。撮影では、日本語を積極的に話す姿が印象的で、真剣にカメラに向き合う姿が見られたそう。合間に見せる柔らかな笑顔からは楽しげな雰囲気も伝わり、現場は終始和やかな空気に包まれていたという。撮影の最後には、「完璧です！」と笑顔で声を弾ませるVのラストシーンも見どころとなっている。（modelpress編集部）
Yunthのアンバサダーに就任しましたVです。まず、このような綺麗なセットで楽しく撮影できたので、皆さんにも楽しく見ていただけるのではないかと思います。（Yunthを）出した瞬間に温かさとぬくもりを感じました。テクスチャーもとてもしっとりしていて、なめらかでとても良く、パッケージもキラキラしています。僕と一緒にYunthしよ！
