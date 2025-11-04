≠ME谷崎早耶、ミニ丈×ロングブーツから美脚チラリ「可愛すぎて罪」「脚綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/04】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ・≠ME（ノットイコールミー）の谷崎早耶が4日、自身のInstagramを更新。ミニスカートとロングブーツを合わせたコーディネートを披露し、反響が寄せられている。
【写真】指原莉乃プロデュースアイドル「可愛すぎて罪」美脚際立つミニ丈コーデ
谷崎は「昨日は、対面イベントありがとうございました」と切り出し、グレーのニット、ネクタイを合わせたトップスに、ロングブーツを合わせた秋らしいコーディネートを公開。チェックのミニスカートからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。
続けて「たくさん準備して会いに来てくれてうれしかった お話出来たり写真撮れたり、、どの時間も思い出だよ」「みんなにとって、がんばれる源になれるようなそんなアイドルでいたいなっていつも思ってます また会えるのをたのしみにわたしもがんばるね」と絵文字を交えながらファンへの感謝をつづった。
この投稿にファンからは「可愛すぎて罪」「お洋服可愛すぎる」「制服みたいでおしゃれ」「どんな服装でも似合う」「脚綺麗」「スタイル良くて憧れ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】指原莉乃プロデュースアイドル「可愛すぎて罪」美脚際立つミニ丈コーデ
◆谷崎早耶、ミニ丈×ロングブーツから美脚チラリ
谷崎は「昨日は、対面イベントありがとうございました」と切り出し、グレーのニット、ネクタイを合わせたトップスに、ロングブーツを合わせた秋らしいコーディネートを公開。チェックのミニスカートからはスラリと伸びた美しい脚を披露した。
◆谷崎早耶の投稿に反響
この投稿にファンからは「可愛すぎて罪」「お洋服可愛すぎる」「制服みたいでおしゃれ」「どんな服装でも似合う」「脚綺麗」「スタイル良くて憧れ」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】