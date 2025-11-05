BTS・V、日本初単独CM出演 透明感あふれる美肌＆端正な横顔を披露「もっと近づいて」
7人組グループ・BTSのVがアンバサダーを務めるスキンケアブランド「Yunth（ユンス）」の新CM「君の肌に」篇が公開となった。日本初単独CM出演となり、13日よりテレビ放映を開始。合わせて、インタビュー・メイキングも解禁となった。
【動画】BTS・V、透明感あふれる美肌＆端正な横顔を披露 メイキングも
先月29日にスキンケアブランド「Yunth」の新アンバサダーへの就任が発表されたV。音楽やファッションなど、あらゆる表現において自分らしさを追求するVの姿は、「私だけの美しさが花ひらく」というYunthのブランドコンセプトを体現する存在となっている。
今回公開する新CM「君の肌に」篇は、Vが単独として日本で初めてのCM出演となり、Vの圧倒的な存在感と一瞬たりとも目が離せない表情で商品コンセプトを表現している。
CMではVが「もっと近づいて」と語りかけながら、透明感あふれる美肌を披露。Vの端正な横顔にYunthの美容液を垂らし、ゆっくりとなじませる場面や、鼻に指を添えて微笑むミステリアスな表情など、随所に見る人を惹きつける演出を織り込んでいる。最後は「Yunth、君の肌に」と締めくくり、Yunthの魅力が伝わる印象的なCMに仕上がっている。また、CMの中に“隠れV”が潜んでいるのも見どころとなっている。
シックなグレージュのダブルジャケットに身を包み、胸元にはゴールドアクセサリーを輝かせたスタイルで撮影に臨んだV。今回の衣装は、Vの洗練された雰囲気とミステリアスな魅力をさらに際立たせ、スタジオ全体に気品あふれるオーラを漂わせた。撮影では、日本語を積極的に話す姿が印象的で、真剣にカメラに向き合う姿が見られた。合間に見せる柔らかな笑顔からは楽しげな雰囲気も伝わり、現場は終始和やかな空気に包まれていた。撮影の最後に、「完璧です！」と笑顔で声を弾ませるVのラストシーンにも注目。
