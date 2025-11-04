£·£µºÐ¤ÎÅ·Î¶¸»°ìÏº¡¢¼«ÎÏÊâ¹ÔÈäÏª¤Ç¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Å·Î¶¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡×£²£²Ç¯£¹·î¤ËÀÔ¿ñ¼ê½Ñ¡¢Ì¼¡¦ÅèÅÄÌæÆàÂåÉ½¤ÏÎÞ
¡¡¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê£´Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡Å·Î¶¸»°ìÏº¡Ê£·£µ¡Ë¤Î°úÂà£±£°¼þÇ¯¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£±£µ¼þÇ¯¡¢£·£µºÐ¤âµÇ°¤·¤¿¡ÈºÇ¸å¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¡É¤ÈÌÃÂÇ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£ÎëÌÚ¤ß¤Î¤ë¡Ê£µ£·¡Ë¤ä¿ÛË¬Ëâ¡Ê£´£¸¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¿·ÆüËÜ¤«¤éÁ°£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³£¸¡Ë¡¢³¤ÌîæÆÂÀ¡Ê£²£¸¡Ë¡¢ÂëÌÚ¿®¸ç¡Ê£´£³¡Ë¤é¤â»²Àï¤¹¤ë¤Ê¤É¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç£·»î¹ç¤ò¼Â»Ü¡£¥á¥¤¥ó½ªÎ»¸å¤ÏÅ·Î¶¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Êâ¹Ô´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¼«ÎÏÊâ¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Á´»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÆþ¾ì¶Ê¡Ö¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¥È¡¼¥à¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÅ·Î¶¡×¥³¡¼¥ë¤¬Í°¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢¼çÌò¤¬¼Ö¤¤¤¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Î¶¤ÏÊâ¹Ô´ï¤Ë¼ê¤ò³Ý¤±¤ë¤È¡¢¼Ö¤¤¤¹¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¡¢¥ê¥ó¥°¥µ¥¤¥É¤Þ¤Ç¼«ÎÏÊâ¹Ô¡£¾ìÆâ¤Ï¡Ö¤ª¤©¡Á¤Ã¡×¤È¤¤¤¦´¿´î¤ÎÀ¼¤ÈÇï¼ê¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥ê¥ó¥°¾å¤Ç½Ð¾ìÁ´Áª¼ê¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢Å·Î¶¤Ï¡ÖÁª¼ê½ô·¯¤Î»î¹ç¡¢ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤ò°¦¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Î¶¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤¿Ì¼¤ÎÅèÅÄÌæÆàÂåÉ½¤Ï¡Ö£±£°Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤òÅÏ¤µ¤ì¤Æ´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤Ë³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÊâ¤¯Îý½¬¤òËèÆüÂç¾¤Ï¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸«¤»¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÞ¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡ÖÄ¹À¸¤¤¹¤ë¤Î¤Ï³Ú¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤·¡¢Ìµ»ö¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò¹ß¤ê¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ÏÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤Ë´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¡¢ºÇ¸å¤Ï¹±Îã¤Î¥¨¥¤¥¨¥¤¥ª¡¼¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¤Ï£²£²Ç¯£¹·î¡¢Ä¹Ç¯¤Î¥À¥á¡¼¥¸ÃßÀÑ¤Ë¤è¤ë¡Ö´Ä¼´ÄÇ°¡Ã¦±±¤ËÈ¼¤¦ÀÔ¿ñ¾É¡¦ÀÔ¿ñ´É¶¹ºõ¾É¡×¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¤µ¤é¤Ë£²£³Ç¯£²·î¤Ë¤Ï¡ÖÇÔ·ì¾ÉÀ¥·¥ç¥Ã¥¯¡×¤Ç¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤Ë¾è¤Ã¤ÆÅ·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂç²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀáÌÜ¤ÎÂç²ñ¤Ç¼«ÎÏÊâ¹Ô¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡¢¾ó¤ò¤Ä¤¤¤ÆÊâ¤¯¤Þ¤Ç¤Ï²óÉü¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡ÊÈÕÇ¯¤Î¡ËÃöÌÚ¤µ¤ó¤¬¼Ö¤¤¤¹¤Ç¡Ê±£¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡ËºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢²¶¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤â¤¦¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¡Ê²óÉü¤·¤¿»Ñ¡Ë¤ÎÅ·Î¶¸»°ìÏº¤ò¸«¤»¤¿¤¯¤Æ¡¢¼Ö¤¤¤¹¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¸Â¤ê¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Å·Î¶¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ò½ª¤¨¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï²¶¤«¤é¤Î¡È°ä¸À¡É¤Ç¤¹¤è¡£¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¥×¥í¥ì¥¹¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¼«Éé¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ø¤³¤ì¤¬Å·¥×¥í¤À¡Ù¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤ÈÁí³ç¡£¡Ö½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼êÁ´°÷¤Ëº£Æü¤Ï¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤È¸À¤¤¤¿¤¤¡£¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥óÊõ¤¯¤¸¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë¥«¥Í¤ÏÇÛ¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥È¥Þ¥Í¡¼¤Ï¾å¾è¤»¤¹¤ë¤«¤é¡×¤È¾éÃÌ¤â¸ò¤¨¤ë¡ÈÅ·Î¶Àá¡É¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£