カブス・今永昇太投手（３２）がフリーエージェント（ＦＡ）になったと３日（日本時間４日）、ＥＳＰＮなどの複数の米メディアやＭＬＢ公式も報じた。

米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェシー・ロジャース記者は「チームは契約を５年目まで延長できるオプションを行使しないことを決定した。その結果、今永は２０２６年の年俸１５００万ドルの選手オプションを行使する権利を得たが、これも辞退した」と投稿した。ＭＬＢ公式でも同様に伝えている。

今永は２３年オフに４年５３００万ドル（約８１億６０００万円）で合意。ただ、３年目は球団に選択権がある３年５７００万ドル（約８７億８０００万円）、選手に選択権がある単年１５００万ドル（約２３億１０００万円）で、双方が拒否した。球団は来季以降３年５７００万ドルの価値はないと判断し、今永側は１年１５００万ドル以上の価値はあると判断したとみられる。

ＤｅＮＡからメジャー移籍した１年目の昨季は１５勝３敗、防御率２・９１。今季は９勝８敗、防御率３・７３だった。

ＭＬＢ情報サイト、トレード・ルーマーズは今永の７月２５日以降の成績は１２登板で防御率５・１７、２０被本塁打で「今永はずっと長打に苦しんでいる」と指摘。今季３１被弾はメジャーワースト４位だった。

昨季年俸は９００万ドル（約１３億９０００万円）、今季は１３００万ドル（約２０億円）。今永側から見ると、自身に選択権がある２６年１５００万ドル、２７年１５００万ドル、合わせて２年３０００万ドル（約４６億２０００万円）を破棄したことになる。