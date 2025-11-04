¶¦»º¡¦¾®ÃÓ¹¸»á¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¥¦¥½¤Î¾åÅÉ¤ê¡×¡¡°Ý¿·¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð»á¤Î²ñ¸«¤òÈóÆñ
¡¡ÆüËÜ¶¦»ºÅÞ¤Î¾®ÃÓ¹¸½ñ¶ÉÄ¹¤Ï£´Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñ¸«¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦Æ£ÅÄÊ¸Éð¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÆüÍËÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¼«¿È¤Î¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤Ë´Ø¤·¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿Æ±Æü¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö»ä¤â¥Í¥Ã¥È¤Ç¤ß¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¿·¤¿¤Ê»ö¼Â¤Ï¸ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Á°¤ÎÆü¡Ê£³Æü¡Ë¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÈÏ°Ï¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£³«¤Ä¾¤ê¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢»ä¤Î°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¸ø¶â´ÔÎ®µ¿ÏÇ¤òÌÀ³Î¤ËÈÝÄê¤·¤¿¤¬¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï¡Öµ¿Ìä¤Ï»Ä¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡Öº¬ËÜÅª¤Êµ¿Ìä¤È¤·¤Æ¡Ø¡ÊÆ£ÅÄ»á¤¬¡ËÅ¬Ë¡¤ÇÅ¬Àµ¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÇÈ¯Ãí¤ò¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡¢¤Ê¤ó¤ÇÆâµ¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤ó¤Ç¤¹¤«¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ë¿´¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¼«¿È¤ÎÈë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤¿¤Î¤«¡£ºÇ½é¤Ï¡ØÅ¬Ë¡¤À¡Ù¤È¾è¤êÀÚ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÏÈë½ñ¤Î²ñ¼Ò¤ËÈ¯Ãí¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¯Ãí¤·¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢µ¿ÏÇ¤¬²òÌÀ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æâµ¬¤ò¤«¤¨¤Æ¤âµ¿ÏÇ¤Ï»Ä¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¾®ÃÓ»á¡Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¡×ÊÔ½¸¶É¤¬¡¢Æ±»æµ¼Ô¤ÎÌ¾»É²èÁü¤òÆ£ÅÄ»á¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢²èÁüºï½ü¤Èµ¼Ô¤Ø¤Î¼Õºá¤ò¿½¤·Æþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ£ÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤Ç¼Õºá¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡ÖÀÖ´úµ¼Ô¤ÎÌ¾»É¤ò¥Í¥Ã¥È¸øÉ½¤·¤¿ÌäÂê¤ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¾ðÊó¤ò¾Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ÏÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÀâÌÀ¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤â¤½¤âÌ¾»É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿Í¾ðÊó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Ì¾»É¤ò¥Í¥Ã¥È¤Ë¤µ¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢°Ý¿·¤Ï¤¤¤ÞÀ¯¸¢ÅÞ¤Ç¤¹¤«¤é¸¢ÎÏ¤ò´Æ»ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Í¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ë°Ò³Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿Í¡Êµ¼Ô¡Ë¤ÎÎ»²ò¤â¤Ê¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÉôÊ¬Åª¤Ë¾Ã¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÌÜÅª³°»ÈÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Æ£ÅÄ»á¤¬²ñ¸«¤Ç¡Ö¤·¤ó¤Ö¤óÀÖ´ú¤ÏÊóÆ»µ¡´Ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤â¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö°ã¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×È¿ÏÀ¡£
¡¡¾®ÃÓ»á¤Ï¡Ö¡ÊÀÖ´ú¤Ï¡ËÀ¯ÅÞ¤Îµ¡´Ø»æ¤Ç¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢¸øÀµÃæÎ©¤ÎÎ©¾ì¤Ç»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯ÊóÆ»¤ò¤³¤Î´Ö¤·¤Æ¤¤¿¤·¡¢¼¡¡¹½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¯¡¼¥×¤Ï¡¢À¯¼£¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Î©ÇÉ¤ÊÊóÆ»µ¡´Ø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÆ£ÅÄ»á¤¬¡Ë¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ëÂÖÅÙ¤Ï³«¤Ä¾¤ê¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ»á¤Ï²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖ´ú¤Îµ¼Ô¤¬¼èºà¤Ç¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ê¸Æ¤ÓÎë¡Ë¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾®ÃÓ»á¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¤Ç¡ÖÀÖ´úµ¼Ô¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£Ã¯¤â¥Ô¥ó¥Ý¥ó¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö¶¦»ºÅÞ¤Î¿Í¤¬¥Ô¥ó¥Ý¥ó¥Ô¥ó¥Ý¥óÍè¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥Ç¥Þ¡£¥¦¥½¤Î¾åÅÉ¤ê¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
