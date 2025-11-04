元おニャン子・渡辺美奈代、手作り韓国＆中華料理披露「ご飯が進みそう」「レベル高い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/04】元おニャン子クラブで歌手・タレントの渡辺美奈代が4日までに、自身のオフィシャルブログを更新。手作りの韓国料理と中華料理を披露し、反響が寄せられている。
【写真】56歳元おニャン子「ご飯が進みそう」色鮮やかな麻婆豆腐
2日、「夜ごはん」と題してブログを更新した渡辺。「夜ごはんはタッカンマリ」と報告し、鍋いっぱいに煮立つ鶏肉や野菜の上に豆苗をたっぷりのせた写真とともに「冷蔵庫に豆苗があったので豆苗もいれましたー」とつづり、鮮やかな緑が映えるヘルシーな1品を紹介した。
続く3日には「夕食の準備」と題してブログを更新すると「夕食の準備をはじめました」とつづり、フライパンで炒められたごぼうやにんじん、そして香ばしく焼かれたひき肉の様子などを公開。「夜ごはん」と題した更新したブログでは、「夜ごはんは麻婆豆腐と八宝菜、生姜のすりおろしたっぷりのたまごスープでした！」とメニューを紹介。真っ赤な麻婆豆腐を中心に、具だくさんの八宝菜、そして湯気の立つたまごスープが並び、中華風の温かいディナーが完成したことを写真とともに報告した。
これらの投稿にファンからは「美奈代ちゃんのタッカンマリ美味しそう」「カラダが暖まりそう」「彩りも綺麗」「手作りのレベル高い」「ご飯が進みそう」「どれも全部美味しそう」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺美奈代、手作り韓国＆中華料理披露
◆渡辺美奈代の投稿に反響
