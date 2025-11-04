日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送 世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」。

レギュラー陣は、せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー。11月4日（火）の放送では、ゲストにみちょぱ、菊地亜美、長尾謙杜（なにわ男子）を迎えた。

当記事では、11月4日（火）の放送内容を振り返り！TVer＆Huluでは見逃し配信中。

■長渕剛「乾杯」のカバーがミャンマーで送別会の定番曲に

日本では結婚式の定番曲にもなっている長渕剛の「乾杯」をミャンマー人に聞いてもらうと、ミャンマー語で大合唱が始まる。その理由を調査した。ミャンマーの超人気歌手・ワインワインが2003年に「ピェーテイッライッ（なぐさめ）」というタイトルで「乾杯」をカバーして大ヒット。歌詞は挫折した友人を励ます内容で、ミャンマーでは送別会の定番曲なのだという。

中国や台湾では、長渕剛の「とんぼ」が日本とはまったく違う形で受け入れられていたことが判明。「とんぼ」のメロディーが、ユーロビート、幼児向けのダンス、ヒップホップ、タンゴと、さまざまなダンスミュージックとしてアレンジされて親しまれている。

現地の音楽に詳しい専門家によると、「とんぼ」は、1990年に台湾の人気グループ・リトルタイガースがカバーしてヒット、最近では中国の人気グループ・時代少年団がカバーしているという。スタジオでは、原曲とはあまりにもイメージの違うアレンジに驚きの声が上がった。

■肛門科専門医が教える正しいお尻の拭き方

「トイレでお尻の拭き方を見直したくなる」情報を紹介するパートでは、スタジオメンバーが普段どんな拭き方をしているのか、トイレットペーパーの使い方・お尻の拭き方を、せいやと長尾が披露した。長尾は便座に座り、「“後ろ派”ですよ」と言いながらトイレットペーパーを軽く丸め、後ろから手を回して拭く仕草を実演。

10万人以上の肛門を診察してきたという肛門科専門医が教える正しいお尻の拭き方は、トイレットペーパーをテニスボールほどの大きさにフワッと丸めて肛門を軽く押し当てるだけでよく、こすったり拭き取るのはNGとのこと。スタジオでは「取りきれるの!?」との声が続出。専門医によると、排便後の肛門には便が残っていないのが正常だという。

せいやが「そのやり方でやってみたらスタジオがどんな臭いになるのか、試してみよう」とスタジオメンバーに奇妙な提案をすると、ヒコロヒーから「それ、どんなサークルなん？」とツッコミが。

■湿ったものに嫌悪感を抱くことが多いのはなぜ？

「人はなぜ、湿ったものに嫌悪感を抱くことが多いのか？」という疑問を深掘り。専門家に聞くと、湿ったものには微生物が繁殖しやすく、嫌悪感は感染症から身を守りたいという役割を果たしているのではないかとのこと。番組では、人間はどんなものが湿っているのが一番イヤなのかを探った。

写真撮影するというシチュエーションで「裸足で履かされるスリッパが湿っている」「握手するカメラマンの手が湿っている」「個包装されたマスクが未開封なのに湿っている」「一緒に撮影する着ぐるみの全身が湿っている」「座ったイスが湿っている」という5つのトラップを仕掛け、15人の被験者が何に一番嫌悪感を覚えるのか、その反応を検証した。

スタジオメンバーは、どの“湿り”が一番嫌われているのかを予想。みちょぱがイヤなのは湿ったスリッパで「逃げ場がないから」と言うと、長尾も「たまに銭湯とかのスリッパが濡れてるじゃないですか。めっちゃイヤなんですよ。ウワッ！と思う」と同意する。菊地は「雨上がりの公園のベンチに間違えて座ってしまった時に濡れてしまうと濡れた状態が長く続くから」という理由で湿ったイスを挙げるなど、それぞれの感覚の違いを語り合った。

被験者15人が選んだ、イヤな“湿り”1位は「湿ったイス」。菊地が言う通り「服や下着が濡れてしまい不快感が長く続くから」という被験者からの意見が多かった。

見事に正解した菊地には、着ぐるみのパンダが祝福するという“ご褒美”が贈られることに。スタジオに登場したパンダを恐る恐るハグした菊地は「無理なんだけど…」と、ドン引き。「こんなにかわいいのに」とヒコロヒーもハグするものの、「あっ、すごい！」と即座にパンダから身を引く。かなり湿った着ぐるみの破壊力に、スタジオメンバーも騒然となった。

