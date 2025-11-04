両想いかと思われた元アイドルと人気YouTuberの衝撃結末にスタジオのMC陣が驚愕。山本舞香は椅子から崩れ落ち呆然、お笑いコンビ・見取り図の2人が「グロいグロい」「まじでゲー吐くかも」とコメントする一幕があった。

【映像】最悪の結末…山本舞香が転げ落ちる瞬間

『ラブキャッチャージャパン』は、真実の愛を求めるラブキャッチャーと、賞金を狙うマネーキャッチャー、事前にいずれかを選択した男女10名が、自らが選んだ"正体"を隠した状態で8日間の特別な共同生活に参加する恋愛リアリティー番組。最終告白でラブキャッチャーはマネーキャッチャーに騙されず、ラブキャッチャー同士で真実の愛をみつけられるとカップル誕生。マネーキャッチャーはラブキャッチャーを見極め、カップル成立すると賞金が得られる。シーズン2をスタジオで見届けるのは、見取り図の盛山晋太郎とリリー、声優でタレントの木村昴、俳優の山本舞香、YouTuberのとうあ。

（※以下、ネタバレあり）

最終告白でさくら（28歳／元アイドル）がコインを渡す相手に選んだのはいぶき（24歳／YouTuber）。さくらは「緊張する」と笑顔を浮かべ「いぶきくんの最初の第一印象と今の印象が全然違くて。さくらが好きな髪型にしてくれたり、日焼け気にして夕方にデートしてくれたりとか。いぶきくんのこと好きになったら幸せになるんやろなってずっと考えとって。また一緒にいろんなおしゃべりしたいし、福岡とか東京でドライブしながら質問し合いっこしたいなって思ってます。いぶきくんと出会えてよかった。ありがとう」と自らのコインを渡した。

一方、いぶきがコインを渡す相手に選んだのもさくら。いぶきは「この旅に来て、さくらちゃんに会えて本当によかった。この8日間本当に楽しかったし、本気で幸せだったし、この気持ちは紛れもない真実」と告白し、2人は同時にコインが入った箱の蓋を開けた。その結果、さくらは『ラブ』いぶきは『マネー』であることが判明。スタジオの山本は椅子から落ちしゃがんでしまう始末、盛山＆リリーも「グロいグロい」「まじでゲー吐くかも」と驚愕した。

後のインタビューでいぶきは「夢のために。本来あるべき決断をしました」とコメント。「自分の1番大事な目的のためにマネーで来たわけなんですけど、やっぱりこんなに好きになっちゃったら苦しいものは苦しい。だからさくらちゃんが僕のことを好きじゃなかったらあの子も傷つかずに済むのになって」と本音を漏らした。

いぶきのことを全く疑っていなかったさくらは「ビックリはしましたけど、私が先に言いに行った時の表情が全然違ってて。いつも優しい笑顔のイメージだったし…なんか、色々思い出す。いぶきくんがいてくれたおかげで最後の最後まで8日間楽しかったし、何が嘘で本当かも分からないし。本心のいぶきくんと話してみたかったなって思います」と涙を滲ませた。

スタジオの山本は「夢のためなら前髪きるか…」と、さくらの好みに合わせて途中で前髪を切ったいぶきを振り返り。スタジオは驚きに包まれ、山本は「人間こわーい」と呟いた。