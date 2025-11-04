◆ＡＣＬＥ ▽第４節 町田１―２メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）に１―２で敗れた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で初の敗戦となり、１次リーグを１勝２分１敗で折り返した。

まさかの光景が試合開始直後から広がった。キックオフからわずか３２秒。右サイドでボールを受けたＤＦ昌子源は相手のプレスを回避するためＧＫ谷晃生にバックパスを送るが、谷が前に出ていたこと、そしてパスがずれたことでボールは無人のゴールへ。痛恨のオウンゴールとなってしまった。チームはその後追いつくが、試合終了間際に決勝点を許した。

試合後、取材エリアに現れた昌子は開口一番「全責任は僕にある。こういう結果を招いたのも僕自身。それ以外の言葉がない。チームメートのみんなは僕のミスを取り返そうと一生懸命やってくれましたし、そこにはもちろん感謝したいが、僕がゲームを壊してしまった。（試合の）プランも含めて申し訳なかったし、それにつきる」と大きく反省。オウンゴールの場面は「（谷）晃生がぼくらでいう左に移ったのが見えた。ちょっとひねって渡そうと思ったらつまさきに当たっちゃって無回転チックに戻ってしまった。打った瞬間まずいと思った」と振り返った上で「僕の技術ミス」と語った。

ただ、このミスを引きずるわけにはいかない。チームはリーグ戦残り３試合の段階で６位。天皇杯も準決勝に残っており、タイトルの可能性も残されている。経験豊富な３２歳は「数々のミスをしてきましたし、そこから立ち直ってきて今にあると思う。僕自身で消化してやっていくしかない」と切り替えを強調すると「自分の中で思うことはしっかり整理して、もう一度このチームの先頭に立って引っ張っていけるようにやっていきます」と言葉に力を込めた。