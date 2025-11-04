「プチプラで服探し中」の人 →【GU】へ！ 大人の高見え♡「2,990円スカート」

プチプラでお得にGETしたいけれど、高見えも狙いたい。そんなミドル世代の願いを叶えてくれそうなスカートを【GU（ジーユー）】で発見しました。今回は、トレンドのプレッピースタイルを楽しめるラッププリーツスカートや、お仕事にも使えそうなナロースカートなど、「2,990円スカート」ご紹介。大人コーデの即戦力になりそうな高見えスカートが続々登場します。

プレッピースタイルを楽しめる高見えプリーツスカート

【GU】「ラッププリーツミディスカート ＋ E」\2,990（税込）

ラップデザインがトレンド感のあるスカート。プリーツが綺麗に入った美しいAラインシルエットが、お値段以上のルックスを叶えてくれそう。ひざ下のミディ丈で上品に着こなせるため、ミドル世代もコーデに取り入れやすいはず。ポロニットやチルデンベストを合わせると、最旬プレッピースタイルが完成。ロゴスウェットとスニーカーを合わせた、スポーツミックスコーデもおすすめです。

体型カバーも◎ 秋っぽ可愛いブラッシュドスカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\2,990（税込）

起毛感のあるブラッシュド生地が高見えポイントの、秋冬ムードが一気に盛り上がりそうなフレアスカート。公式オンラインストアで「裾に向かって広がるフレアシルエットながら、腰周りはすっきり」と紹介されているように、体型カバーしつつスタイルアップを狙いたいミドル世代にぴったりかも。ウエストゴムで穿きやすく、何かと便利なポケット付きなのも嬉しいところ。

お値段以上！ オンオフ使える洗練ナロースカート

【GU】「ナローロングスカートZ」\2,990（税込）

スッキリと穿けるナローシルエットが、洗練された大人の魅力を引き立てるスカート。細いストライプ柄がスマートで知的な印象も与えるスカートは、プライベートだけじゃなく、お仕事やセレモニーシーンにも幅広く活躍しそうです。ループ付きなので、トップスをタックインしてベルトを見せたコーデも楽しめます。

大人カジュアルの相棒になりそうなコーデュロイスカート

【GU】「コーデュロイカーゴスカートOS+EC」\2,990（税込）

細畝のコーデュロイ素材を使用したスカートは、広がりすぎないAラインシルエットが、エレガントなムードを醸し出します。カーゴポケット付きのカジュアルなデザインながら、大人っぽく上品に着こなせるのが魅力。公式オンラインストアで「やわらかく肌ざわりのよい」と紹介されているように、穿き心地の良さも期待できます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i