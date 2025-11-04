ÁÏÉô40¼þÇ¯¡¡°ÉÎÓÂçÀûÉ÷¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ªÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½é½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¹Â¸ýÃÒÀ®´ÆÆÄ¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×
¡¡¡þ´ØÅìÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢½à·è¾¡¡¡°ÉÎÓÂç6¡½0¾¾ËÜÂç¡Ê2025Ç¯11·î4Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡´ØÅìÃÏ¶èÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤Ï4Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ÉÎÓÂç¤¬6¡½0¤Ç¾¾ËÜÂç¤ò²¼¤·¡¢½é¤ÎÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¡£ÁÏÉô40¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Ë¥ê¡¼¥°½éÍ¥¾¡¡õÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¹Â¸ýÃÒÀ®´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸À¤¦¸ÀÍÕ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢2»î¹ç¤È¤â¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ê»î¹ç¤òÁª¼ê¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê·è¾¡¤ÈÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ï¡Ë1»î¹ç¡¢1»î¹ç¡¢º£Æü¤è¤ê¾¯¤·¤À¤±¥Á¡¼¥à¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢ÎÉ¤¤¿´¤¬¤±¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÏºÇÂ®150¥¥í±¦ÏÓ¡¦¾¾ËÜÍª´õÅê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬7²óÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆüÀèÈ¯¤·¤¿º¸ÏÓ¡¦´ä°æÂóÌ¦Åê¼ê¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬4°ÂÂÇ´°Éõ¾¡Íø¤òµó¤²¡¢2Ëç´ÇÈÄ¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¹Â¸ý´ÆÆÄ¤Ï23Ç¯¤Þ¤ÇÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤ÎÎ©Âç¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¿ÀµÜ¤Ï´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ¡£¤½¤ì¤Ç¤â»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÌá¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£¡È°ÉÎÓ¤Ç¹Ô¤¤Þ¤¹¡É¡£°ÉÎÓ¤ÎÁª¼ê¤È¿ÀµÜ¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¹¡×¤È¥¼¥í¤«¤é¤ÎÄ©Àï¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£°ÉÎÓÀûÉ÷¤ÏÂ³¤¯¤«¡½¡½¡£Àª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Âç³ØÌîµå¤ÎÀ»ÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£¡ÊÌøÆâ¡¡ÎËÊ¿¡Ë
¡¡¢§°ÉÎÓÂç¹Å¼°ÌîµåÉôOB¡¦OG²ñ¡¡¸å±ç²ñ¡¡ÂçÂô°ì¿Î²ñÄ¹¡¡
¡¡´¶ÌµÎÌ¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¢Âç³Ø¤ÎÍý»öÄ¹ÀèÀ¸¤ò¤Ï¤¸¤á¶µ¿¦°÷¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢³§ÍÍ¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÈÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¤Ç¤Ï¡Ë°ìÀï¤º¤Ä¾¡¤Á¿Ê¤ó¤Ç¡¢¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£