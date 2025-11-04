アイドルグループ「ＮＭＢ４８」の小嶋花梨、塩月希依音が４日、ＮＨＫ大阪放送局で行われた「第２５回 わが心の大阪メロディー」本番後取材会に出席した。

懐かしの名曲から最新のポップスまで大阪ゆかりの歌を人気歌手たちが歌う毎年恒例の歌番組。同番組はＮＨＫの新しいインターネットサービス「ＮＨＫ ＯＮＥ」で１１日午後８時４２分まで視聴可能だ。

ＮＭＢ４８は、１９７０年万博の歌詞を取り入れた楽曲「繋ぎ歌〜世界の国からこんにちは〜」を「大阪・関西万博」の公式キャラクター・ミャクミャクや海外パビリオンのキャラクターと一緒に披露した。

同グループの新キャプテン・塩月は「２０２５年、大阪・関西万博が開催された年に、この『大阪メロディー』という番組でこの曲をミャクミャクとか仲間たちと一緒に歌わせていただけたことがうれしく思います。本当にありがとうございました」と感謝を述べた。

９日に大阪・オリックス劇場で行われる「ＮＭＢ４８小嶋花梨 卒業コンサート〜大好きなＮＭＢ４８へ〜」を控える小嶋は「私事ではあるんですけど、今月をもってグループを卒業するタイミングでもあったので。ＮＭＢ４８といえば関西を拠点とするアイドルグループだからこそ、最後の番組が『大阪メロディー』ってのが、本当にうれしくて。ＮＭＢ４８で、大阪でアイドルしてて良かったとすごく感じた時間でした。貴重な機会をありがとうございました」と感無量の様子だった。