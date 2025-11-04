会話なしの18年「私たち…仮面夫婦です」に学ぶ、夫婦の「終活」
完璧な夫婦の裏側は地獄。あなたが選ぶのは「復讐」か「自立」か――？
誰もが羨む美男美女のパワーカップル、明日香と聡。可愛い娘にも恵まれ、幸せの絵に描いたような家庭…だと思ったら！
実際はほぼ業務連絡以外の会話もないふたりだったのです。
完璧主義の妻・明日香との生活に疲れた夫・聡は、家庭の外に癒しを求めてしまいます…ー。
夫の裏切りに気づいた明日香は、感情をなくすことで結婚生活を続ける決心をしますー。
そして聡は大阪に転勤、娘は中学生になるのですがー。
「パパと暮らしたい！ママが転勤になればいいのに」との反抗期の娘の言葉に明日香はショックを受け、子どものために夫婦を続けているのに…と、思い悩みます。
誰にも話せない夫婦間の闇、家庭内の孤独。簡単に離婚できない事情を抱えてきた明日香は、冷え切った18年間にどう終止符を打つのでしょうか？
そして、この物語が他の愛憎劇と一線を画す最大の特徴は、あなたが結末を決められること！
最後に、あなたは妻・明日香にどちらの道を進ませますか――？
＞＞【まんが】私たち…仮面夫婦です
(ウーマンエキサイト編集部)
誰もが羨む美男美女のパワーカップル、明日香と聡。可愛い娘にも恵まれ、幸せの絵に描いたような家庭…だと思ったら！
実際はほぼ業務連絡以外の会話もないふたりだったのです。
完璧主義の妻・明日香との生活に疲れた夫・聡は、家庭の外に癒しを求めてしまいます…ー。
夫の裏切りに気づいた明日香は、感情をなくすことで結婚生活を続ける決心をしますー。
「パパと暮らしたい！ママが転勤になればいいのに」との反抗期の娘の言葉に明日香はショックを受け、子どものために夫婦を続けているのに…と、思い悩みます。
誰にも話せない夫婦間の闇、家庭内の孤独。簡単に離婚できない事情を抱えてきた明日香は、冷え切った18年間にどう終止符を打つのでしょうか？
そして、この物語が他の愛憎劇と一線を画す最大の特徴は、あなたが結末を決められること！
最後に、あなたは妻・明日香にどちらの道を進ませますか――？
＞＞【まんが】私たち…仮面夫婦です
(ウーマンエキサイト編集部)