日本維新の会の藤田文武共同代表は４日の記者会見で、公設秘書が代表を務める会社にポスター代などとして計約２０００万円を支払っていたことを巡り、適法との認識を示しつつ、「誤解や疑念を招くという指摘や批判は真摯（しんし）に受け止めたい。今後は当該企業に発注しない」と述べた。

共産党の機関紙「しんぶん赤旗」日曜版によると、藤田氏側は２０１７〜２４年、公設第１秘書が代表を務める兵庫県西宮市の会社にビラデザインなどの名目で計約２０００万円分の業務を発注していた。

藤田氏は事実関係を認め、「発注には合理性がある。道義的にも問題はなく、法に基づいて公開してきた」と強調。一方で、「改革を前に進めるために疑念を持たれることは極力最小化する」と語り、今後は同社に発注しない意向を示した。

公設秘書の兼職は原則禁止だが、議員が許可して必要な書類を提出すれば認められる。藤田氏の秘書については衆院事務局に届け出ていた。吉村代表（大阪府知事）は４日、府庁で記者団に「ルールをより厳格にしていく」と述べ、党の内規を改め、今後は秘書が代表を務める会社への発注を認めない考えを示した。

藤田氏の発注を巡っては、党創設者の橋下徹・元大阪市長が「徹底解明が必要」などと批判している。