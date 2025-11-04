DxO Labsは、Photoshop向けプラグイン「Nik Collection 8.2」を11月4日（火）に発売した。価格は新規購入が2万999円、旧版からの更新は1万1,999円。既存のNik Collection 8ユーザーは無料でアップデートできる。

今回のアップデートでは、紙の質感を再現するテクスチャを30種類追加。繊細なマット仕上げから豊かなグレインの水彩画まで搭載した。従来の写真、趣のある紙、アンティーク紙からインスピレーションを受けたテクスチャとしている。

適用前

適用後

画像にグレイン、深み、特徴を追加できる。強度、ブレンドモード、トーンの一貫性を調整し、微妙なニュアンスからインパクトの強い表現まで、幅広く対応するという。

適用前

適用後

Nik CollectionはDxO PhotoLab、Adobe Photoshop、Adobe Lightroom Classic、Affinity Photoと統合して動作する。安定性の改善とパフォーマンス最適化も実施した。