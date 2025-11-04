何度も何度もシュートを狙う。決めるまで撃つ。決勝弾のサンフレ加藤陸次樹が安堵「何かしらチームに貢献したかった」【ACLE】
11月４日、サンフレッチェ広島はアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグステージ第４節で、韓国の江原FCと広島サッカースタジアムで対戦。１−０で大会２勝目を挙げた。
序盤から相手にボールを握られて、チャンスを作れず、前半は０−０で終える。それでも後半に均衡を破ったのは広島。62分、ジャーメイン良のシュートは相手GKにストップされるが、そのこぼれ球を加藤陸次樹が豪快に蹴り込んだ。
69分には佐々木翔が２度目の警告で退場となり、数的不利となったが、荒木隼人を中心に持ち前の堅守で守り抜いた。
試合後のフラッシュインタビューで、決勝弾の加藤は「何かしらチームに貢献したかった」と振り返り、「自分ができることは、やっぱり得点とかアシストだと思っていたので、今日は何度も何度もシュートを狙って、数字に表われる結果を出せて良かったです」と安堵した。
今後の意気込みを聞かれると「天皇杯もありますし、リーグ戦も上位を目ざして、ここから全試合、勝てるように総力戦で頑張っていきたいと思います」と引き締まった表情で答えた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
