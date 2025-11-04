クルマを止める、向かう。その時間を消し去る「駐車の達人」 #JapanMobilityShow
人間がやるべきことが、また一つ無くなりそう。
11月9日まで、東京ビックサイトで開催されているジャパンモビリティショー 2025では、さまざまな乗り物やテクノロジーの未来に触れることができます。
そしてこれもまた「モビリティ」の未来のカタチ。三菱重工機械システムが展示していたのは、「人を運ぶ」ではなく、「車両を運ぶ」ための「車両搬送ロボット」
車両の下にプレートを伸ばし、アームを起こしてタイヤをリフトアップ。
GPSやLiDAR、カメラなどさままざまなセンサーが搭載されていて、ルートをあらかじめマッピングすることで、最適なルートをロボットが判断して車両を選んでくれます。つまり、自動的に駐車してくれるってわけだ！
最高時速は10kmほどで、ゆっくりと車両を運搬。タイヤを浮かせる構造なので、車両のシャシに一切触れないような設計になっているようですね。ちなみに、操作精度は数cmレベルで正確なんだとか。最近のセンサースゴイな…。
車両運搬によって、駐車スペースが「近く」になる
この車両搬送ロボットがどんなシーンで活躍するか？というと、身近なところだとショピングモールなどでの駐車。
広いモールだと空いている駐車スペースを見つけるのも一苦労ですし、駐車場内をキョロキョロ見回して運転しないといけないので、ちょっと危ないですよね。また、せっかく駐車できても、施設の入口まで距離があると歩くのも大変。雨でも降ってたらなおさらです。
こういったとき、モールの入口付近の「駐車スペース」に停めておけば、あとはこのロボットが自動で空いている場所にクルマを運んでくれるってわけ。僕はほとんど歩かず、雨にも濡れず、秒でショッピングを始められるのです。最高では？
え？じゃあ帰るときは？ クルマの場所わからなくない？
ご安心を。アプリで近くまでクルマを持ってきてもらえる操作も考えられているとのこと。うわぁ…便利そうだなぁ、これは！
この他にも、クルマメーカーの工場では、完成したクルマを保管場所に運ぶようなシーンを自動化できたり、ディーラーではクルマの商談中に、ユーザーが見たいクルマをガレージから店舗横まで運んできたり。といった運用も検討されているみたいですね。これまでどうしても人の手が必要だった仕事が、ロボットに変わってもらえるので、働き方もスマートになりそうな予感がするなぁ。
こうして、遠い駐車スペースを「近く」に変えることができる、三菱重工機械システムの車両搬送ロボット。社会のさまざまな駐車課題を解決してくれそうじゃない？
早いところ僕のよく通うショッピングモールに実装されてくれないかなぁ。駐車ほんっと面倒なんだもん。
Source: 三菱重工機械システム