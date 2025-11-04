¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤È¤Î¶¦±é´î¤Ö¡Ö¥¤¥¸¥ï¥ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅ·Æ¸¤µ¤ó¤À¤±¡£±é²Î¤Î½÷À¤Ïº¬À°¤¤¡×
¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¡¢Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡Ê71¡Ë¤é¤¬4Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ÖÂè25²ó¤ï¤¬¿´¤ÎÂçºå¥á¥í¥Ç¥£¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
2001Ç¯¤«¤éÂ³¤¯¡¢²û¤«¤·¤ÎÌ¾¶Ê¤«¤éºÇ¿·¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Þ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡¢Âçºå¤æ¤«¤ê¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÀ¸ÊüÁ÷¡¢À¸±éÁÕ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£
¾å¾Â¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¥¥ì¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«²è¼«»¿¡£¡Ö¿ÍÀ¸µã¤¾Ð¤¤¡×¡¢°¤º´¥öÃ«»ÐËå¤È¤Î¡ÖÆ»ÆÜËÙ¹Ô¿Ê¶Ê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥È¥ê¤Ç¡ÖÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡×¤ò²Î¾§¤·¤¿¡£
½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Âè13²ó¤Þ¤Ç¤Ï»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö»Ê²ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç³Ú¡£º£Æü¤ÏÇ°Æþ¤ê¤Ë²½¾Ñ¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤â¤ó¡£²Î¤À¤±¤ä¤È¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤²½¾Ñ¤¬Ç»¤¯¤Ê¤ë¡£Å·Æ¸¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ÇÌ´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹¤¤¤³¤ÈÀ¸¤¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾å¾Â¤ÈÅ·Æ¸¤Ï¤Î¤É¤¸¤Þ¤óÂç²ñ¤Ê¤É¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤À¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤Î¶¦±é¤Ï°Õ³°¤È¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
Å·Æ¸¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ»¡×¤È¡Ö¤Ê¤á¤È¤ó¤«¡×¤ò²Î¤¤¡¢¡ÖÂè1²ó¤«¤é½Ð¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¡£ËèÇ¯¡¢°ìÈÖ¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÈÖÁÈ¡£¤¿¤«¤¸¤ó¤µ¤ó¤Î²Î¤â²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¼ê¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·ÃÈþ»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤â°ìÀ¸·üÌ¿²Î¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤È´î¤ó¤À¡£
25Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Ë¾å¾Â¤Ï¡Ö»ÍÈ¾À¤µª¤¿¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¸å¡¢¤Þ¤¿¡ØÂçºå¥é¥×¥½¥Ç¥£¡¼¡Ù¤ò²Î¤Ã¤Æ¤ë¡£À¸¤¤Æ¤¤¤¿¡¢»ä¡£Î©ÇÉ¤Ç¤¹¡£Ã«Â¼¡Ê¿·»Ê¡Ë¤µ¤ó¤â·¬Ì¾¡ÊÀµÇî¡Ë¤µ¤ó¤âË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Å·Æ¸¤µ¤ó¤â»ä¤â´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢Å·Æ¸¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë70ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤âÂç¤ÎÃçÎÉ¤·¡£¾å¾Â¤Ï¡Ö»ä¡¢²Î¼ê100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²Î¤¦¤Þ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢100¡ó²Î¼ê¤Î¿Í¤Ë³Ú²°¤Ç¥¤¥ä¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥¸¥ï¥ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤ÏÅ·Æ¸¤è¤·¤ß¤µ¤ó¤À¤±¡£Ì¾Á°¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢±é²Î¤Î½÷À¤Ïº¬À°¤¤¡×¤È¥Ü¥ä¤¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸«¤¿¤éÁ´ÉôÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£