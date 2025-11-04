演歌歌手天童よしみ（71）、NMB48らが4日、大阪市のNHKホールで「第25回わが心の大阪メロディー」に出演した。

2001年から続く、懐かしの名曲から最新ポップスまで披露する、大阪ゆかりのアーティストによる生放送、生演奏でのライブパフォーマンス。司会は今田耕司とファーストサマーウイカが務めた。

天童は「あんたの花道」と「なめとんか」を歌い、「第1回から出させてもらってる。毎年、一番元気を与えてくれて、エネルギーを与えてくれる番組。たかじんさんの歌も歌わせてもらって、みなさんのエネルギーが伝わってきた。恵美子さんと一緒でしたので、私も一生懸命歌わせてもらった」と喜んだ。

今年も大みそかに行われるNHK紅白歌合戦の出場者発表が近づいているが、天童は「何も決まってません」。今田から「ギリギリなんですよね？」と聞かれると「ギリギリですよ。作るの遅いから、間に合わないので衣装も作ってはいますけど。生地も羽根も早くしないとクリスマスやからないし」とボヤいた。今田から「羽根は行くとこ行けばありますから」とツッコまれると、「台湾とか行ったらあるんかな」と笑った。

一方、NMB48の紅白出場の可能性については、今田が「僕が代表して。オファーは来てません」と代弁し、小嶋花梨が「そんなはっきりと言わなくても」と苦笑していた。