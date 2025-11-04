¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¾®ÌÚ¡¢¡Ø½ÂÃ«½÷À¼Ò°÷»¦¿Í»ö·ï¡Ù¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò½é¹ðÇò¡Ö»ö·ï¸å¤ÎÉô²°¤ÎÁÝ½ü¤â¤·¤¿¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¸À¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡11·î4Æü¡¢¡Ø¥Ê¥ª¥¥Þ¥ó¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤ª¤®¤ä¤Ï¤®¤Î¾®ÌÚÇîÌÀ¤¬¡¢Ê¿À®¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¤²ò·è»ö·ï¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö½ÂÃ«½÷À¼Ò°÷»¦¿Í»ö·ï¡×¤Î¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½é¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö½ÂÃ«½÷À¼Ò°÷»¦¿Í»ö·ï¡×¸½¾ì¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Õ³°¤Ê¤â¤Î¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸²èÁü¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÏYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ôÎß·×380Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¿Íµ¤YouTuber Naokiman¤Î½é´§ÈÖÁÈ¡£Naokiman¤Î¤â¤È¤ËÅÔ»ÔÅÁÀâ¹¥¤¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬½¸·ë¤·¡¢ºòº£ÏÃÂê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¿¿µ¶ÉÔÌÀ¤Î±½¤ò¡È°¦¤È¥í¥Þ¥ó¡É¤ò¤â¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¯¸ì¤ê¹ç¤¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¥·¥ç¡¼¤À¡£
¡¡Ãë¤ÏÂç´ë¶È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¼Ò°÷¡¢Ìë¤ÏÇä½Õ¹Ô°Ù¤È¤¤¤¦Æó½ÅÀ¸³è¤òÁ÷¤ë½÷À¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¡Ö½ÂÃ«½÷À¼Ò°÷»¦¿Í»ö·ï¡×¡£ÈÈ¿Í¤È¤µ¤ì¤¿ÃË¤Ï¸å¤ËÌµºá¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ê¤ª¿¿Áê¤Ï°Ç¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÆæ¤ÎÂ¿¤¤Ì¤²ò·è»ö·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾®ÌÚ¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë¼«¿È¤¬·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¾®ÌÚ¤Ï²ÈÄÂ¤òÂÚÇ¼¤·¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤ª¶â¤òÄ§¼ý¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Î½÷À¤â¤¤¤é¤·¤¿¡×¤È¡¢»¦³²¤µ¤ì¤¿½÷À¤ÈÌÌ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤Æ·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬Æþ¤Ã¤¿¸å¡¢¾®ÌÚ¤¬»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿Éô²°¤òÀ¶ÁÝ¤·¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®ÌÚ¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬¤½¤ÎÉô²°¤Ë½»¤ó¤À¤³¤È¤âÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¾®ÌÚ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ¤É¤³¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢½é¤á¤Æ¤³¤³¤ÇÏÃ¤»¤¿¡£¤º¤Ã¤È¸À¤¦¤Þ¤¤¡¢¸À¤¦¤Þ¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£¤ä¤Ã¤ÈÏÃ¤¹µ¡²ñ¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¡¢º£²ó½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì¤Ç¹ðÇò¤·¤¿¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£