11月4日、『ナオキマンの都市伝説ワイドショー シーズン2』が放送。モデルのゆうちゃみが、霊感を持つ妹と神戸の六甲山にドライブに行った際に体験した心霊現象を明かした。

【映像】霊感のあるゆうちゃみの妹（全身あり）

同番組はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を“愛とロマン”をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

番組内でゆうちゃみは、自身の妹に霊感があると前置きした上で、5年ほど前に神戸の六甲山にドライブに出かけた際のエピソードを話した。妹と自身の友達の3人で山道を車で登っていたところ、運転中の車が急に前に進まなくなったのだという。ゆうちゃみがアクセルを思い切り踏み込んでも、スピードは20キロぐらいしか出ないという不可解な状況が続いた。

すると、後部座席にいた妹が急に泣き始め、「とりあえずこの山を降りてほしい」と訴えたのだそう。山を降りた後、ゆうちゃみが妹に何が起こったのかを尋ねると、妹は「車の前にずっと女の子が走ってた」と明かした。妹によると、普通にスピードを出せばその女の子を轢いてしまうため、アクセルを踏み込んでも20キロほどしか出なかったのだという。

この話を聞いたルポライターの村田らむ氏は、すぐに「めっちゃ有名なんですよ」とコメント。その後、六甲山にまつわる都市伝説を話し、ゆうちゃみの顔が強張る一幕もあった。