Ä®ÅÄ¡¦¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¾×·âÇÔÀï¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯±£¤»¤º¡¡£Ä£Æ¾»»Ò¤Î¡È³«»Ï£³£³ÉÃÃÆ¡É¤Ë¡Ö¥×¥í¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ê¤¤¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡×¾»»Ò¤â¡ÖËÍ¤¬»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÕÇ¤¼õ¤±»ß¤á¤ë
¡¡¡Ö£Á£Ã£Ì£Å¡¦£±¼¡¥ê¡¼¥°¡¢Ä®ÅÄ£±¡Ý£²¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¦¥·¥Æ¥£¡×¡Ê£´Æü¡¢Ä®ÅÄ£Ç£É£Ï£Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¥¢¥¸¥¢¡¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¡¦¥¨¥ê¡¼¥È¡Ê£Á£Ã£Ì£Å¡Ë¤Ç¥Û¡¼¥à½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢£±¡Ý£±¤Î»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤ÆÇÔÀï¡££Ä£Æ¾»»Ò¸»¡Ê£³£²¡Ë¤Ë¤è¤ë»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«£³£³ÉÃ¤Ç¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤â¶Á¤¡¢Æ±Âç²ñ£´»î¹çÌÜ¤Ç½é¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¾»»Ò¤Ï¡ÖËÍ¤¬»î¹ç¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë¿Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤ÎËë³«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¸å¡¢Áê¼ê¤ÎÁ°Àþ¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬£Ä£Æ¾»»Ò¸»¤Î¤â¤È¤Ø¡£¾»»Ò¤Ï¤³¤ì¤òÎäÀÅ¤Ë¼ý¤á¡¢£Ç£ËÃ«¤Øº¸Â¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥¹¤ò»î¤ß¤ë¤âÎÏ²Ã¸º¤ò¸í¤Ã¤¿¤«¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ÏÃ«¤Î²£¤òÄÌ²á¡£É¬»à¤ËÃ«¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ÆºÇ¸å¤Ï³ê¤ê¹þ¤à¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»î¹ç³«»Ï¤ï¤º¤«£³£³ÉÃ¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¾×·âÅª¤ÊÆÀÅÀ¥·¡¼¥ó¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢Á°È¾£²£´Ê¬¤Ë£Í£ÆË¾·î¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£¤½¤Î¸å¤â»î¹ç¤òÍ¥Àª¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤ÎÇÜ¤Ç¤¢¤ë£±£¸ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ò·â¤Ä¤â¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤»¤º¡£»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¾¡¤Á±Û¤µ¤ì¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¹õÅÄ¹ä´ÆÆÄ¤Ï²ñ¸«¤Ç¡Ö²ù¤·¤¤ÇÔÀï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤»¤º¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¢¤Î¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë°ì¤Ä¡Ä¤Ê¤«¤Ê¤«¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¼ºÅÀ¡×¤È¡¢¼ç¾¤ò¤«¤Ð¤¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¤Ï°ìÈÖ´íµ¡´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤È¡¢ËÜÅö¤Ë³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¼ºÅÀ¤¬£²¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦²þÁ±¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤âÆñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤¦¤ó¤Ì¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤è¤ê¤â»×¹Í¤È¤«Àº¿À¡¢¥á¥ó¥¿¥ë¤ò´Þ¤á¤Æ¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤È»×¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò¿¶¤ê¹Ê¤Ã¤¿¡£