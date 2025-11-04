マンチェスター・ユナイテッドを率いた2人が新監督候補？ 監督解任のウルブズ新監督候補にテン・ハーグとキャリック
25-26シーズンのプレミアリーグでは10試合を終えて勝ち点2と苦しいウルブズ。
すでにヴィトール・ペレイラ前監督の解任に踏み切っており、後任となる新監督を探している。
『The Athletic』は後任候補として元ウルブズのゲイリー・オニール氏、元マンチェスター・ユナイテッドのエリック・テン・ハーグ氏、元ミドルズブラのマイケル・キャリック氏、現ミドルズブラのロブ・エドワーズ監督らの名前が挙がっていると報じている。
エドワーズ氏も現在チャンピオンシップで2位と好調なミドルズブラを離れるつもりはなく、就任の可能性は低い。
残ったテン・ハーグ氏とキャリック氏はともに前所属のクラブを離れてフリー。どちらもマンチェスター・ユナイテッドを率いた経歴があり、前者はFA杯とカラバオカップを制している。
ウルブズは新監督が決まるまでの間、U21のジェイムズ・コリンズ監督とU18のリチャード・ウォーカー監督がトップチームを率いることになる。
ウルブズはプレミアリーグ第11節でチェルシーと対戦する。両者は10月30日にリーグカップで対戦したばかり、その際は3-4でチェルシーが勝利している。