低迷のユヴェントスで新監督スパレッティが決意を語る 「勝利だけが重要なんじゃない。勝利のために戦う姿勢が重要」
今季のチャンピオンズリーグのリーグフェーズで未だ勝利を挙げることが出来ず、リーグ戦も現在6位と振るわない結果となっているユヴェントスは”0トップ”の生みの親であるルチアーノ・スパレッティを招へいした。就任後早速セリエAのクレモネーゼ戦で2−1で勝利を挙げた名門は、次の目標である今季CL初勝利を目指してスポルティングCP戦に挑む。
試合前のインタビューでスパレッティは「非常に難しい試合となる」としつつも、全力を尽くすことを誓った。『TUTTO mercato』が伝えている。
「（クレモネーゼ戦について）勝利だけが重要なんじゃない。勝利のために戦う姿勢が重要だ。彼らは試合中ずっとそういう意識を持っていた。彼らは私に良い目つきで向き合ってくれる。それは彼らの野望と意志を私に教えてくれるんだ。スキルの面でもパーソナリティの面でも良いグループだ」
「やりたいことをやる勇気を持たなければならない。言い訳はできない、これがサッカーだ。私たちは戦いに挑んで、自分の力を発揮する選択をしなければならない」
最後のリーグ優勝から5シーズン遠ざかっている名門は名誉挽回することは出来るのか。名将の手腕に期待がかかる。