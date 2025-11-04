今季のチャンピオンズリーグのリーグフェーズで未だ勝利を挙げることが出来ず、リーグ戦も現在6位と振るわない結果となっているユヴェントスは”0トップ”の生みの親であるルチアーノ・スパレッティを招へいした。就任後早速セリエAのクレモネーゼ戦で2−1で勝利を挙げた名門は、次の目標である今季CL初勝利を目指してスポルティングCP戦に挑む。



試合前のインタビューでスパレッティは「非常に難しい試合となる」としつつも、全力を尽くすことを誓った。『TUTTO mercato』が伝えている。





「非常に難しい試合となる。彼らはサッカーの戦い方を知っていて、それを非常に正確にする方法を持っているからね。彼らは選手の交代をうまくやる。そして、ファイナルサードでも本当に質の高い選手がそろっている」「（クレモネーゼ戦について）勝利だけが重要なんじゃない。勝利のために戦う姿勢が重要だ。彼らは試合中ずっとそういう意識を持っていた。彼らは私に良い目つきで向き合ってくれる。それは彼らの野望と意志を私に教えてくれるんだ。スキルの面でもパーソナリティの面でも良いグループだ」「やりたいことをやる勇気を持たなければならない。言い訳はできない、これがサッカーだ。私たちは戦いに挑んで、自分の力を発揮する選択をしなければならない」最後のリーグ優勝から5シーズン遠ざかっている名門は名誉挽回することは出来るのか。名将の手腕に期待がかかる。