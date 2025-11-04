Ý¯ºä46¡¡¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù50ËüËçÆÍÇË¡¡ÄÌ»»12ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Ý¯ºä46¤¬¡¢4ÆüÈ¯É½¤Î¡Ø¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤Ç¡¢¼«¿È2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë50ËüËç¤òÆÍÇË¡£ÄÌ»»12ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ØUnhappy birthday¹½Ê¸¡Ù¤Ï¡¢Á°¡¹ºî¡ØUDAGAWA GENERATION¡Ù¡Ê2025/3/3ÉÕ¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÁ°ºî¡ØMake or Break¡Ù¡Ê2025/7/7ÉÕ¡Ë¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯ÅÙ¼«¿È3ºîÌÜ¡¢¤³¤ì¤ÇÄÌ»»12ºîÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½é½µÇä¤ê¾å¤²¤Ï¡¢6·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Á°ºî¡ØMake or Break¡Ù¡Ê2025/7/7ÉÕ¡Ë¤Î47.5ËüËç¤ò¾å²ó¤ë52.5ËüËç¤Ç¡¢µîÇ¯¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ø¼«¶È¼«ÆÀ¡Ù¡Ê2024/7/8ÉÕ¡Ë°ÊÍè¡¢1Ç¯4¤«·î¤Ö¤ê¡¢¼«¿ÈÄÌ»»2ºîÌÜ¤Î½é½µÇä¤ê¾å¤²50ËüËçÄ¶¤¨¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜºî¤Ï¡¢»°´üÀ¸¡¦Â¼°æÍ¥¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¡¢É½Âê¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¡ÖÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¡¦½Ë¤ï¤ì¤ë¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëÁÛ¤¤¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥À¡¼¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ÇÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025/11/10ÉÕ¡Ë