「夫の収入が途絶えたら？」 金融資産1500万円･68歳女性が抱く老後の年金不安
金融庁の報告書に端を発して話題となった「老後2000万円問題」など、老後の心配事といえばやはりお金ではないでしょうか。もっと出世しておけばよかったと現役時代に後悔を持つ人もいるようです。
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住68歳女性のケースをご紹介します。
同居家族構成：本人、夫（71歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：450万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金490カ月
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万2000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：介護施設職員の給与収入約200万円（年額）、年金額は不明
その理由として「夫がまだ働いているので収入が安定している。支出も少ないのである程度余裕を感じて生活ができている」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
年金生活においては、節約のために「大きく工夫していることはありませんが、無駄遣いをしないこと、できるだけ歩いて車を使わないことは意識している」とあります。
いっぽうで今の楽しみは「夫と2人で旅行に行くこと」だそう。夫婦の時間を大切に日々を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、東京都在住68歳女性のケースをご紹介します。
回答者プロフィール回答者本人：68歳女性
同居家族構成：本人、夫（71歳）
居住地：東京都
リタイア前の雇用形態：正社員
リタイア前の年収：450万円
現在の資産：預貯金1000万円、リスク資産500万円
これまでの年金加入期間：国民年金480カ月、厚生年金490カ月
現在受給している年金額（月額）老齢基礎年金（国民年金）：約5万円（繰り上げ受給と推察）
老齢厚生年金（厚生年金）：約8万2000円（繰り上げ受給と推察）
障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし
遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし
その他（企業年金や個人年金保険など）：なし
配偶者の年金や収入：介護施設職員の給与収入約200万円（年額）、年金額は不明
「夫がまだ働いているので収入が安定している」現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足している」と回答した今回の投稿者。
その理由として「夫がまだ働いているので収入が安定している。支出も少ないのである程度余裕を感じて生活ができている」と語っています。
ひと月の支出は約「15万円」。夫婦の年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。
「できるだけ歩いて車を使わない」今の生活での不安については「今後、夫が仕事を辞めたら、生活水準を保ちながら年金だけで生活していけるのかが不安」とコメント。
年金生活においては、節約のために「大きく工夫していることはありませんが、無駄遣いをしないこと、できるだけ歩いて車を使わないことは意識している」とあります。
「投資をしっかり勉強して資産運用をしておけばよかった」現役時代にもっとこうしておけばよかったことがあるか、との問いには「投資をしっかり勉強して資産運用をしておけばよかった。インフレが激しいので、インフレに強い株式に関しての知識と少しの経験があれば、今はまた違った視点で生活ができていたのかもしれない」と回答。
いっぽうで今の楽しみは「夫と2人で旅行に行くこと」だそう。夫婦の時間を大切に日々を過ごされているようでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)