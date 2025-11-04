◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE） 町田1―2メルボルンC（2025年11月4日 町田GIONスタジアム）

東地区1次リーグ第4戦が行われ、FC町田ゼルビアはメルボルンC（オーストラリア）に1―2で敗れ、今大会初黒星を喫した。主将のDF昌子源（32）が試合開始直後にバックパスの処理を誤りオウンゴール。0―1の前半24分に同点としたが、試合終了間際に勝ち越され勝ち点1を落とした。

昌子は試合後の取材エリアでひたすら反省の言葉を繰り返した。「全責任は僕にある。それ以外の言葉はない」。まさかの失点だった。試合開始を告げるホイッスルから32秒。昌子は左足でバックパスしたが、ボールはGK谷が守っていた位置から大きく外れ、ゴールへ吸い込まれていく。オウンゴールで先制された。

仲間たちは主将を助けようと奮闘してくれた。前半24分、左サイドを突破したMF相馬が中央へ折り返すと、走り込んだMF望月が左足で合わせて同点弾。だが、試合終盤に相手CKからこぼれ球を押し込まれ、勝ち越された。「チームメートが僕のミスを取り返そうと一生懸命にやってくれたけど、僕がゲームを壊してしまった。申し訳ない」と昌子。黒田監督は試合後会見で「なかなかプロの世界で見られないような失点。サッカーうんぬんよりも思考から変えていかないと」と厳しく指摘した。

この日は試合終了後、ファンとサポーターから珍しくブイーングが飛び交った。「町田で一番ブーイングがあった日なんじゃないかと思う。それをつくってしまったのは僕なのでサポーターの皆さんにも謝罪したいし、しっかり受け止めないといけない。こうやって信用や信頼を失っていく。取り返せるようにやっていくしかない」と昌子。自らに言い聞かせるように話した。