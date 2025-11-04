ÉðË¡¡¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×ÅÁÀâ¥é¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎ¢ÏÃ¹ðÇò¡¡¡ÖÁ´»æÌµ°õ¤À¤Ã¤¿¡£ÀµÄ¾¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡Ä¡×
¡¡JRA¤ÎÉðËµ³¼ê¡Ê56¡Ë¤¬2ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡ÖÉðË¡ßóÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡ß¥¦¥¨¥ó¥Ä¡¡»ä¤ÎÀ¤³¦¤¸¤ãÅö¤¿¤êÁ°¡¡µþÅÔ¡ÉÈª°ã¤¤¡É¥ë¡¼¥Ä¥Ä¥¢¡¼¡×¡Ê¸å4¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ì¾ÇÏ¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡µ³¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿Éð¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤ÎÍÇÏµÇ°¤È¤«¡×¤È1990Ç¯¤ÎÍÇÏµÇ°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¡Ö°²ÌÓ¤Î²øÊª¡×¤È¤·¤ÆÆüËÜÃæ¤Ë¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿Ì¾ÇÏ¤Î´ñÀ×Åª¤ÊÉü³è·à¡£¡Ö°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢À®ÀÓ¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤Î¿·Ê¹¸«¤Æ¤âÌµ°õ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÀµÄ¾¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯³°¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤³¤í¤òÁö¤í¤¦¤È¡×¤È½ç°Ì¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æµ³¾è¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ³°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö2¼þÌÜ¤Î3¥³¡¼¥Ê¡¼¤°¤é¤¤¤«¤é¡È¤¢¤ì¡©¾¡¤Ä¤«¤â¡É¤Ã¤Æ¡£µÞ¤Ë¥â¡¼¥É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤Æ¡×¤½¤Î¤Þ¤Þ1Ãå¥´¡¼¥ë¡£Éð¤Ï±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤ë¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤Î½Ö´Ö¤ò¡ÖÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ë17Ëü¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î·Ê¿§¤¬¤â¤¦¡¢Á¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤¢¤Î¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤Î°úÂà¥ì¡¼¥¹¤Ë¼«Ê¬¤¬¾è¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤À¤±¤Ç¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¸«¤»¾ì¤°¤é¤¤¤Ïºî¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£