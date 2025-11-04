俳優の山田孝之さん（42）が4日、福田雄一監督が手掛ける映画『新解釈・幕末伝』（12月19日公開予定）の新解釈決起会見に、ムロツヨシさん（49）、佐藤二朗さん（56）らと登場。長く伸ばしたヒゲについて語りました。

イベントは自己紹介ならぬ、お互いを紹介しあう“他己紹介”からスタート。山田さんはムロツヨシさんを「とにかく努力。苦労人でございます」と紹介。続けて「ムロツヨシという人は人を笑わせる、幸せにするために陰でいろんな努力をやっている人です。そういうことをみじんも見せずにやっている人です。ステキですね。憧れます」と絶賛。ムロさんは照れくさそうな笑顔を浮かべていました。

■ヒゲは地毛「めんどくさいなって思いながら我慢」

質疑応答の場では、記者から「ヒゲはきょうのために生やしてきたのか」との質問が。山田さんは「これはもちろん役作りのために、普段面倒くさいなって思いながら我慢しております。きょうのためなわけがありません。きょうは僕の人生の中でそんな大事な日ではありません」と回答。これに対し佐藤さんが「やめろ、お前」とツッコみ、会場は笑いに包まれました。

本作は『ペリー来航』『尊王攘夷』『新撰組』『薩長同盟』など、“みんなが知っているようで知らない幕末”を福田監督流の解釈で描かれます。革命の志士・坂本龍馬をムロさんが、幕末の英雄・西郷隆盛を佐藤二朗さんが演じ、山田さんは長州藩の志士・桂小五郎を演じます。