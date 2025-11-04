アイドルグループ・SUPER EIGHTが、3日に大阪で行われた『御堂筋ランウェイ2025』に参加。メンバーの横山裕さん（44）が、村上信五さん（43）の"政界進出ネタ"をイジる場面がありました。

今年で9回目となる『御堂筋ランウェイ』。大阪・関西万博の公式キャラクター、ミャクミャクが先頭を歩く中、大阪出身のゆうちゃみさんや紅ゆずるさんらによるファッションショーや、人気キャラクターらによるユニバーサル・スタジオ・ジャパンのスペシャルパレードが行われ、およそ20万人の観客を盛り上げました。

SUPER EIGHTはフロートに乗って登場。観客の声援に応えながら全12曲を披露しました。

ステージではメンバーの安田章大さん（41）は「私たち無名やったときから心斎橋、御堂筋を通って大阪松竹座の方に行っていた。皆さんのおかげさまで今こうやってSUPER EIGHTがおれてるんやなと改めて実感しました」と大阪への感謝を述べました。

大倉忠義さん（40）は「途中で高校生の皆さんが一緒に参加してくれて、大阪の学生たちともコラボできてすごくうれしいです」と、大阪府下の高校生ダンス部200人とのコラボへの喜びを明かし、丸山隆平さん（41）は「お客さんが盛り上げてくれて大阪のエネルギーを感じました。よそとはちゃいますなぁ、えらいもんですわ」と関西弁で大阪への愛を語りました。

そんな中、横山さんがフロートに乗ったシーンを振り返り「村上が立って話してたら選挙カーに見えてきて。立候補するんじゃないかって。将来の村上が」と、政界進出の可能性をネタにしている村上さんをイジる場面も。村上さんは「出えへん、出えへん！」と否定しながらも笑顔を見せていました。