４日の日本テレビ「秋の爆笑さんま御殿」は、健康オタクＶＳカラダ甘やかし軍団と題して、健康法がテーマになった。

右端の席ながら、透き通るような白い肌と品のある笑顔で視聴者の視線をクギづけにしたのが、ＭＥ：ＩのＭＩＵ（２３）。「メンバーイチの健康オタク」とテロップで紹介され、新鮮な風を番組に吹き込んだ。

話を振られると「韓国で歌手の準備をしていたときに韓国はやっぱりダイエットがすごく厳しくて、健康的に痩せたいんですけど、言われるとなかなか痩せられなかったりして。当時はダイエットが本業なんじゃないかってくらいダイエット、ダイエットで、切羽詰まってスマホの待ち受けを自分が太ってるなって思った写真にして、その上に悪口を書いて」と自らを追い込んだエピソードを披露。明石家さんまを「ストイックやなぁ〜」とうならせた。

ネットも大注目で、Ｘでは「抜かれるたび可愛いの、天才？」「ひとり仕事表情豊かで爪痕残しすぎ」「美羽ってなんであんなに可愛いん」「映るたびにこにこしててほんまにこちらも笑顔」などの声が並んだ。