¥¥ì¤é¤ì¤¿¤¤¤Û¤ÉÈþ¤·¤¤¡È¼ÒÄ¹¡É²¬ÅÄ¾À¸¤ÎÆæ¤ÎÙÝ¡ª¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡ÙÌîÌÚ°¡µª»ÒµÓËÜ¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥È¥ê¥¬¡¼!?
¼ç±é¡¦ÂçÀôÍÎ¡ßµÓËÜ¡¦ÌîÌÚ°¡µª»Ò¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¡£
ËÜºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤ò¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤ê¶â¤â²ÈÂ²¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼º¤Ã¤¿¤É¤óÄì¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀôÍÎ¡Ë¡£ÀäË¾¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ç¡Ö¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¡×¤È¤¤¤¦²ñ¼Ò¤ÎÌÌÀÜ¤ò¼õ¤±¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¼ÒÄ¹¤ÎÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤Ë¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤¢¤ë¥«¥×¥»¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡É¤È¤Ê¤ë¡£
ÌÌÀÜ¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿Ê¸ÂÀ¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦¤òµß¤¦¡×¤è¤¦Ì¿¤¸¤é¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¸«ÃÎ¤é¤ÌÆæ¤Î½÷À¡¦»Íµ¨¡ÊµÜ粼¤¢¤ª¤¤¡Ë¤È¡È²¾½é¤á¤ÎÉ×ÉØ¡É¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
Âè1ÏÃ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Î¥Ê¥Þ¡¼¥ì¤ÎÆæ¤ÎÙÝ¡£11·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Ê¸ÂÀ¤¬¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÙÝ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¼ÒÄ¹¤ÎÃû¤Ë¿Ò¤Í¤ëÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉÝ¤¤¤±¤ÉÈþ¤·¤¤¡ª°µ¤ò¤«¤±¤ëÃû¡Ê²¬ÅÄ¾À¸¡Ë¤ÎÉ½¾ð
¢¡¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÎø¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
Âè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥¹¥Ñ¡¼Ç½ÎÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë²ñ¼Ò¤«¤é»Ùµë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÈE¥«¥×¥»¥ë¡É¤Î»Ä¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢Ê¸ÂÀ¤Ï¿·¤·¤¤¥«¥×¥»¥ë¤ò¤â¤é¤¦¤¿¤áºù²ð¡Ê¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡Ë¤È°ì½ï¤ËÃû¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£
ºù²ð¤Ï¤¤¤Ä¤â¥«¥×¥»¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¾ï½¬ÈÈ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Ãû¤Ï¡Ö°ÊÁ°¤â¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢E¥«¥×¥»¥ë¤¬¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë¼è¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ìô¤Î¸ú²Ì¤¬ÀÚ¤ì¤ë¤È¥¨¥¹¥Ñ¡¼¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡£¼º¤¦¤È¼«Æ°Åª¤Ë²ò¸Û¡¢ÆóÅÙ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃí°Õ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃû¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤È¤â¡¢¥ë¡¼¥ë¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£Ç½ÎÏ¤Î¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢¥Î¥ó¥¢¥Þ¡¼¥ì¡¢¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ£¤ò¤µ¤¹¡£
¤¹¤ë¤ÈÊ¸ÂÀ¤¬¡Ö¤¢¤Î¡Ä¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤ò°¦¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢¤³¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ë¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤¿Ãû¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Ë¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÈÌ¿¤¬¤¢¤ë¡£»ÈÌ¿¤è¤ê¤âÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö°¦¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¿Í¤òÏÇ¤ï¤»¡¢È½ÃÇ¤òÆß¤é¤»¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÎø¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°Ê¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
Ê¸ÂÀ¤Ï¡Ö¤Ç¤âº£¤É¤¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤â¾¯¤·¤Ï¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤¹¤¬¡¢Ãû¤ÏÌµ¸À¤Ç°µ¤ò¤«¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£Ê¸ÂÀ¤ÏÂç¿Í¤·¤¯Ãû¤Î¼çÄ¥¤Ëð÷¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£