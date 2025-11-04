社会人カップルの勝男と鮎美。大学時代から続いた交際は6年目を迎えようとしていたが、「料理は女が作って当たり前」と思っている勝男に対し、“恋人ファースト”を演じ続けた鮎美は次第に自分を見失ってしまい、プロポーズ直後に別れてしまう――。

料理を作るというきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直す2人の成長と再生を描いた『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（谷口菜津子、ぶんか社）。TBS系でドラマ化され、夏帆と竹内涼真が主演を務める本作は、第3話が「TVer」「TBS FREE」の無料配信再生数で442万回を突破し、同局のドラマとしては『VIVANT』を超える各話の歴代1位を記録した。



TBS系で放送中のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（番組公式Xより）

そんな話題作は、どのようにして生まれたのか？ 原作漫画の担当編集者・ゴトウさんに話を聞いた。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』タイトルの由来は？

作品が生まれたきっかけについて、ゴトウさんは「私が元々、谷口菜津子先生のファンだったんです。お仕事をご一緒してみたいと思い、ご連絡し、打ち合わせを何度かさせていただきました」と振り返る。

「その後、勝男と鮎美を主人公にしたプロットをいただき、面白い！ と思ったところが『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の始まりでした」

気になるのが、一度聞いたら忘れられないパンチのあるタイトルの由来だ。

「最初は僕と谷口先生でいろいろと考えていたのですが、どれもしっくり来ず……。

その後、ラランド・ニシダさんのラジオでのトークや、SNSでの『ポテサラ論争』（=*2020年、総菜コーナーでポテトサラダを買おうとした女性が、高齢男性から「母親ならポテトサラダくらいつくったらどうだ」と言われるのを目撃した、というSNSの投稿が話題になった）などをきっかけにストーリーのイメージが膨らんでいく中で、『じゃあ、お前が筑前煮作れよ』『じゃあ、あんたが作ってみろよ』『今日のおかず全部茶色いね』の3案をいただいて、僕も先生も気に入った『じゃあ、あんたが作ってみろよ』に決まりました」

勝男はなぜ大分出身？ 「さす九」狙ったわけではなく…

第1話に登場する「全体的におかずが茶色すぎるかな？」をはじめ、キャラクターのセリフひとつひとつの鋭さが光る本作。勝男が生まれた経緯については、「担当編集者が男性だったことから、『男性キャラにしましょう』となり、『勝男』が生まれました」とゴトウさんは明かす。



『じゃあ、あんたが作ってみろよ』1巻より

「料理は女性が作るもの」という勝男の価値観について、SNSなどでは「『さす九』（=九州に根づくとされる男尊女卑の傾向を揶揄する「さすが九州」の略語として拡散されたインターネットスラング）を狙ったのでは」という感想も見られるが……。

「全然そんなことはなくて（笑）。『（勝男は）上京してきたキャラにしたいね』という話の流れから、エピソードを考えやすいということで、僕と同じ大分県出身という設定になりました。もし僕がほかの地域出身だったら、勝男の地元もそこになっていたかもしれません。これはしっかりお伝えしておきたいですね」



『じゃあ、あんたが作ってみろよ』1巻より

料理の描写も、本作の見どころの一つだ。

「僕の地元の名物である『とり天』が出てくる回は思い出深いです。谷口先生にはあまり馴染みのない料理だったため『おかしいところはないですか』などといったご質問に答えつつ、あくまで料理素人の勝男に教えるシーンなのであまり専門的にはならないように……と考えました。基本的には谷口先生ご自身が料理がお上手なので、いつもあがった原稿を拝見して『おいしそうだな〜』と眺めています」



大分県のご当地グルメ・とり天を作るシーン（『じゃあ、あんたが作ってみろよ』2巻より）

「うちの夫みたい」「リアルすぎる」共感の声が続々

「あるある」「うちの夫みたい」「リアルすぎる」と読者から共感の声が多く寄せられる本作だが、特定のモデルはいないという。

「キャラクターの創造に関しては打ち合わせで話した内容や雑談、それに加えて谷口先生の身の回りの方々や日々の出来事から着想を得ているのかなと思います」

担当編集として特に好きなシーンについて、ゴトウさんは「ひとつは3巻収録の15話。過去の勝男と鮎美を描いた見開きのシーンはしびれました」と語る。さらに、

「4巻に収録されている26話で、打ち合わせでご相談して『こうなるかな』と思っていたのとまったく違った内容のネームが届いて。それにもかかわらず説得力と『原稿で見たい！』と思わせてくれる力が凄くて、『これでいきましょう』となったのは今でも記憶に残っています」



担当編集者・ゴトウさんのお気に入りは、椿（ドラマでは中条あやみが演じている）のこのセリフだという（『じゃあ、あんたが作ってみろよ』2巻より）

原作のテーマを大切にしつつ大胆に構成されたドラマ

放送中のドラマについても、毎話楽しんでいるという。

「特に、第1話で勝男が筑前煮を作るくだりで、スーパーに買い出しに行っても食材の場所や調味料がわからない！ というシーンは、原作をより面白くしてくれていてすごいなと思いました。第2話の、勝男が肌着のまま顆粒だしを持って追いかけるシーンも大好きです。原作のテーマを大切にしつつ脚本家の安藤奎さんによって大胆に構成されたドラマオリジナルの内容を、毎週新鮮な気持ちで拝見しています」



『じゃあ、あんたが作ってみろよ』1巻より

読者層については、「どちらかというと女性読者が多いですが、『これは俺かも』という男性読者のご意見も増えてきました」という。

あらためて、本作の見どころは？

「『自分も変わることができるかもしれない』。そんなふうに、誰かの背中を押せるような作品となっていたら本当にうれしいです。漫画もまだ完結していませんので、ぜひ、ドラマと漫画それぞれ最後まで楽しんで、見届けてほしいです！」

