山田洋次監督作『TOKYOタクシー』の公開を記念して、倍賞千恵子主演の単発ドラマ2作品『ヘソクリと泥棒』『港の絵』が11月にCSホームドラマチャンネルで放送される。

今回放送されるのは、いずれも1981年にHBC（北海道放送）で制作された、冬の北海道を舞台にしたドラマ2作品。

『ヘソクリと泥棒』は、深い雪に包まれた農家を舞台に、家族の絆と人情を描いた人間ドラマ。倍賞のほか、植木等、菅井きんが出演している。

舞台は冬の北海道。出稼ぎ中の夫に代わり農家を守る嫁・ユキ（倍賞千恵子）と姑・松代（菅井きん）のもとに、気弱な泥棒・町岡（植木等）が夫の知人を装ってやって来る。町岡は、ユキ宛ての手紙に書かれた“へそくり40万円”を狙って家に居座り、言葉巧みに2人の信頼を得ていく。一方、ユキと松代も互いのへそくりを巡って腹の探り合いをしており、三者三様の思惑が交錯していく。

『港の絵』は、山田洋次と朝間義隆が脚本を手掛けた純愛感動物語。倍賞と地井武男が共演し、絵を通して子連れの未亡人と漁師の心のふれあいを描く。

子連れの未亡人・正江（倍賞千恵子）が営む漁村の食堂に、加納（松村達雄）という初老の旅人が入ってきた。食堂に飾られた、寂しいがどこか温かい不思議な魅力を持つ絵に目をとめた加納は、作者である漁師の山口（地井武男）を褒め、油絵の製作を依頼する。しかし、しばらくして山口が「絵が描けなくなった」と加納の元へ詫びに訪れる。絵が描けなくなった原因が正江の見合い話だと知った加納は、二人の気持ちがすれ違っていると感じ、山口を諭す。

