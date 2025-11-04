大好きって意味です。男性が「本気で惚れた女性だけ」に言うセリフ

男性は「本気で惚れた女性だけ」に言う大好きって意味のセリフがいくつかあります。

つまり、今回紹介するセリフを言われていたら本命確定。男性の本心を知るための参考にしてみてくださいね。

「短所も魅力的だよ」


男性は本気で想っている女性のことは、「毒舌なところも魅力的」とか「ドジなところも可愛い」など、たとえ他人から見れば短所であってもしっかり褒めます。

あなた自身が欠点と感じているようなことさえ褒めるので、自信を付けさせてくれるでしょう。

「その男とはどんな関係なの？」


男性は、本気で好きな女性の交友関係を気にしますが、中でも男友達の存在は気になって仕方ありません。そのため、男友達の名前を出された時はすかさず「その男とはどんな関係なの？」と聞いてしまうのです。

すでに独占欲が芽生えているほど、男性はあなたに本気になっているのでしょう。

「こういうのは嫌？」


本気で好きな女性に振り向いて欲しい男性は、「俺みたいな男は嫌？」「こういうデートは嫌？」など、何かと確認してきす。「この人いいな」「一緒だと楽しいな」という答えをもらいたいのでしょう。

反対に、なんとも思っていない女子にはわざわざ意見を聞きませんし、独断で物事を進めることさえします。

「いつなら会える？」


「いつなら会える？」も男性が本気で好きな女性に言うセリフ。「どうしても会いたい」という気持ちが溢れてしまっているのです。

そうした様子を気になる男性が見せてくるなら、あなたは本気で想われています。

女性に対して「好き」という気持ちを強く抱いている男性は、つい今回紹介したセリフを言ってしまうものなので、気になる男性の発言を聞き逃さないようにしてくださいね。

