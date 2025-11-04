大好きって意味です。男性が「本気で惚れた女性だけ」に言うセリフ
男性は「本気で惚れた女性だけ」に言う大好きって意味のセリフがいくつかあります。
つまり、今回紹介するセリフを言われていたら本命確定。男性の本心を知るための参考にしてみてくださいね。
「短所も魅力的だよ」
男性は本気で想っている女性のことは、「毒舌なところも魅力的」とか「ドジなところも可愛い」など、たとえ他人から見れば短所であってもしっかり褒めます。
あなた自身が欠点と感じているようなことさえ褒めるので、自信を付けさせてくれるでしょう。
「その男とはどんな関係なの？」
男性は、本気で好きな女性の交友関係を気にしますが、中でも男友達の存在は気になって仕方ありません。そのため、男友達の名前を出された時はすかさず「その男とはどんな関係なの？」と聞いてしまうのです。
「こういうのは嫌？」
本気で好きな女性に振り向いて欲しい男性は、「俺みたいな男は嫌？」「こういうデートは嫌？」など、何かと確認してきす。「この人いいな」「一緒だと楽しいな」という答えをもらいたいのでしょう。
反対に、なんとも思っていない女子にはわざわざ意見を聞きませんし、独断で物事を進めることさえします。
「いつなら会える？」
「いつなら会える？」も男性が本気で好きな女性に言うセリフ。「どうしても会いたい」という気持ちが溢れてしまっているのです。
そうした様子を気になる男性が見せてくるなら、あなたは本気で想われています。
女性に対して「好き」という気持ちを強く抱いている男性は、つい今回紹介したセリフを言ってしまうものなので、気になる男性の発言を聞き逃さないようにしてくださいね。
🌼そのセリフ、完全に脈なし。男が本命の女性には「絶対に言わないこと」