曖昧な態度は一切なし。男性が愛する女性だけに見せる「本命行動」
男性の恋愛への本気度は、言葉よりも行動に表れるもの。本気なら、駆け引きや曖昧な態度を嫌い、誠実に向き合おうとしてくれるはずです。そこで今回は、そんな男性が愛する女性だけに見せる「本命行動」を紹介します。
約束を曖昧にしない
「今度ね」「そのうち」は、曖昧な関係の代名詞。本命女性に対しては、そんなあやふやな言葉は使いません。きちんと日時を決めて動こうとするのは、あなたを大切にしたいから。口だけで終わらせず、“責任ある言葉”で関係を前に進めようとします。
問題から逃げない
本命の女性とケンカや意見の食い違いがあっても、男性は逃げずに話し合います。「面倒だから後で」は、都合のいい関係の常套句。本気の男性ほど“関係を壊したくない”という思いが根底にあるからこそ、気まずさを避けずにきちんと向き合う姿勢を見せるのです。
気持ちを濁さず伝える
嘘やごまかしのないコミュニケーションこそ、男性の本命行動です。たとえ不器用でも正直に「寂しい」「好き」と伝えてくるでしょう。そんな風に、駆け引きではなく“誠実さ”でつながろうとするのが、あなたを本気で愛している証拠と言えます。
今回挙げた行動は、一見簡単そうですが、誰に対してでもできることではありません。こうした行動に気付いたら、既にあなたは“彼の本命”ですよ。
