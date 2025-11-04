二股かけられているかも。男性が「他に女がいる時」にすること
どんなに彼氏が怪しい行動をしていても、「もしかして他に女がいる？」なんて聞けないもの。
もしかしたら、自分が本命ではなくて、浮気相手ということもあるでしょう。
そこで今回は、男性が「他に女がいる時」にすることを紹介します。
スマホを出さない＆使わない
男性は他に女がいる時、ふとした瞬間に女性にスマホを見られてしまうことがないように、スマホを出すことはないですし、目の前で使うこともしないでしょう。
部屋を掃除するようになる
これまで自分の部屋の掃除をあまりしなかった男性が急に小まめに掃除するようになったなら、他に女が出入りしている可能性があります。
要は他の女が部屋に入ってきたという痕跡を残さないように細心の注意を払っているのでしょう。
また、その場合あなたが帰宅した後も男性はしっかり掃除していることが考えられます。
あなたのスケジュールを細かく確認してくる
男性からデートの約束をしているわけではないのに「◯日の予定は？」と聞かれたり、入っている予定について細かく内容を確認してくることがあるなら、他の女の存在が考えられます。
単純に他の女性といるところを目撃されるのを恐れていて、その女性と会うタイミングのあなたの予定を把握しようとしているのでしょう。
男性は他に女がいる場合、上手に隠そうと色々と策を練ってくるものなので、特に今回紹介した行動についてはスルーしっぱなしにしないでくださいね。
