お腹の“たるみ”が消えていく！１日３セット【くびれと体幹を強化する】簡単エクササイズ
「お腹のたるみが気になる」「くびれがなくなってきた」などと感じている方におすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【サイドプランク】。体の側面にある“腹斜筋”を刺激しながら、体幹をバランスよく鍛えることで、たるみを引き締めて自然なくびれをつくれるのが魅力です。姿勢改善や代謝アップにも効果的で、見た目の印象まで若々しく。しなやかで引き締まった“細見えボディ”をめざせます。
お腹の“たるみ”は体幹のゆるみが原因
年齢とともにお腹まわりがたるむのは、脂肪だけが原因ではありません。実は「体幹の筋肉」が衰えて姿勢が崩れることで、内臓が下がり、下腹がぽっこり見えるようになるのです。
サイドプランク
（１）四つん這いになって腰幅に脚を開く
（２）一旦息を吸い、息を吐きながら左腕を天井方向に、左脚を水平方向に持ち上げる ※視線は手先に向けながら、脚が体と一直線になるようにする
（３）ゆっくりと３回呼吸を繰り返しながら（２）の姿勢をキープ。その後（１）の姿勢に戻す
腕と脚を変えて反対側も同様に実践します。なお、実践時は「体は床に対して垂直をキープしておくこと」がポイント。上げた脚が体と一直線になっていなかったり、上半身が前傾したりだと期待する効果を得られないので注意してくださいね。＜ピラティス監修：SHIERI（インストラクター歴５年）＞
