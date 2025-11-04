私を愛してくれてるの？ 好きな男性の本心が分かる「魔法の質問」

あなたは好きな男性の本心を見抜けますか？

今回は、そんな好きな男性の本心が分かる「魔法の質問」を紹介します。

「次のデートどこ行く？」


「次のデートどこ行く？」と聞いてみましょう。あなたのことを本当に好きなら、その場でどこに行くか決めようとする、あるいはすでに彼がプランを立てているはずです。

一方、「その時決めればいいんじゃない？」とか「任せる」と適当な返答の場合は本気で愛されているとは言えないでしょう。

「昨日は何してたの？」


「昨日は何してたの？」と、あなたと一緒にいない時のことを聞いてみるのもよいでしょう。あなたのことを愛していれば、何をしていたか普通に答えるはずです。

しかし、あなたのことを面倒に思っていたりやましいことがあったりする場合は、逆に「なんで？」と質問で返してきます。

「将来のこと考えてる？」


あなたのことを愛している男性であれば、これから先のことも考えているもの。たとえ具体的ではないとしても、「結婚したいよ」「一緒に住みたいね」といった返事がくるでしょう。

そこでもし「その時になってみないと分からない」とか「そこまで考えてない」といった返事が来るなら、これから先も一緒にいたいという強い気持ちがないのかも知れません。

「次のデートの日程、変えてもいい？」


本気で愛している女性とのデートは、男性にとって待ち遠しいもの。「早くその日にならないかな」と、ワクワクしながら待っているでしょう。

そんな男性であれば、彼女から「次のデートの日程、変えてもいい？」と言われたら、少なからずショックを与えることは必至。中には、「ヤダ！」と駄々をこねる男性もいるはずです。

「私のこと愛してる？」とストレートに聞くこともできますが、そう聞かれて「愛してない」と言う男性はまずいません。

ですから、今回紹介した少し遠回しな質問をして、男性の本心を探ってみてくださいね。

