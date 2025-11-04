【双子座】週間タロット占い《来週：2025年11月10日〜11月16日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月10日〜11月16日）の【双子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周囲からの印象が良いです』
｜総合運｜ ★★★★★
見守り役になることが増えます。目立つことをしている人より、周りの人達の信頼や評価が高いでしょう。仕事や公の場では野望に向けて意欲的に動いていきます。それが周囲の人達にとっては逆に落ち着いた選択のように見えるようです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
目先の楽さを優先してしまいます。一途に誰かと向き合うより、一時的に優しくしてくれる人との関係を優先するようです。自分の感情に流されないコントロール力が必要でしょう。シングルの方は、悩みたい症候群の人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手のことをいつもハラハラした気持ちにさせてしまいます。
｜時期｜
11月13日 アクティブ ／ 11月16日 諦めるものがある
｜ラッキーアイテム｜
チョコレート
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞