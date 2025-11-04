9人組グローバルグループ・&TEAMの最新アルバム『Back to Life』が、4日発表の『オリコン週間アルバムランキング』で初登場1位に輝きました。自身4作目の首位獲得となります。

初週売り上げは53.2万枚で、『雪明かり（Yukiakari）』（2024/12/30付）の初週売り上げ33.4万枚を超え、自己最高初週売り上げを記録しました。

『オリコン週間アルバムランキング』で、初週売り上げが50万枚を超えるのは、Snow Man、timelesz、Stray Kids、Mrs. GREEN APPLEに続き、今年度5作目で、&TEAMは初の達成となりました。

本作は、グループのアイデンティティである“オオカミ”が持つ、本能的で挑戦的な精神を表現。タイトル曲『Back to Life』は、挫折や試練といった過去の傷さえ成長の糧に変え、“蘇る本能”で再び立ち上がる強い意志が込められているそうです。

また、&TEAMは“Japan to Global”を実現するための新たな一歩として10月28日、本作で韓国デビューも果たしました。

オリコン調べ（2025/11/10付）