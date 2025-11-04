横浜最大級イルミ「ヨコハマミライト2025」街一帯を彩るサスティナブルな光と多彩な連動イベント
【女子旅プレス＝2025/11/04】神奈川県で横浜最大級のサスティナブルなイルミネーション「ヨコハマミライト2025 〜みらいを照らす、光のまち〜」が、2025年11月6日（木）から2026年2月8日（日）まで開催される。
【写真】「ウェスティンホテル横浜」景色自慢の客室＆ラウンジ、プールを楽しむウェルネス旅
「ヨコハマミライト」は、「横浜駅東口」から「グランモール公園」まで全長約1.5kmを中心とした横浜・みなとみらい各エリアを、約25万球のLEDライトの光で包むイルミネーションのイベント。グリーン電力を使用し、環境に配慮したサスティナブルなイルミネーションとして、横浜の冬の夜空を優しく照らす。2018年以降、延べ約4,850万人以上が来場した横浜の冬の風物詩だ。
イルミネーション点灯開始に合わせて、11月6日（木）から12月25日（木）まで「Holy Night Symphony in みなとみらい」を開催する。音声ARアプリを使い、特定のスポットを訪れると、位置情報と音声が連動。地区内で活躍するミュージシャンによるクリスマスソングの演奏と共に、声優・俳優の津田健次郎氏のボイスをオリジナルのストーリーに乗せて届ける。
11月28日（金）から12月25日（木）までの期間、グランモール公園「美術の広場」周辺で「みなとみらい Christmas Market 2025」が初開催される。クリスマスの装飾が施された多数のヒュッテ（木製の露店）が並び、クリスマスならではのお菓子や食べ物が販売される。テーブルや椅子の用意もあり、イルミネーションとともに、非日常のひとときに浸れる。
今年で16回目を迎える一夜限りのキャンドルイベント「横浜市西区キャンドルアート」も、12月20日（土）にグランモール公園 美術の広場で開催。横浜市西区のマスコットキャラクター「にしまろちゃん」や滋賀県彦根市の「ひこにゃん」のモチーフキャンドル、地元の小学生が描いたメッセージキャンドルが会場をやさしく照らす。
このほか、「ヨコハマミライト」の開催期間に合わせて、横濱ゲートタワー、LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER、横浜シンフォステージ、みなとみらいイノベーションセンター、神奈川大学みなとみらいキャンパス、LIVINGTOWN みなとみらいなどの周辺施設も、それぞれ個性豊かなイルミネーションを展開し、街全体が光に包まれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
期間：2025年11月6日（木）〜2026年2月8日（日）
点灯時間： 16:00〜23:00
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ウェスティンホテル横浜」景色自慢の客室＆ラウンジ、プールを楽しむウェルネス旅
◆横浜・みなとみらいを包むサスティナブルなきらめき
「ヨコハマミライト」は、「横浜駅東口」から「グランモール公園」まで全長約1.5kmを中心とした横浜・みなとみらい各エリアを、約25万球のLEDライトの光で包むイルミネーションのイベント。グリーン電力を使用し、環境に配慮したサスティナブルなイルミネーションとして、横浜の冬の夜空を優しく照らす。2018年以降、延べ約4,850万人以上が来場した横浜の冬の風物詩だ。
◆イルミとともに津田健次郎のナレーションを楽しむ
イルミネーション点灯開始に合わせて、11月6日（木）から12月25日（木）まで「Holy Night Symphony in みなとみらい」を開催する。音声ARアプリを使い、特定のスポットを訪れると、位置情報と音声が連動。地区内で活躍するミュージシャンによるクリスマスソングの演奏と共に、声優・俳優の津田健次郎氏のボイスをオリジナルのストーリーに乗せて届ける。
◆初開催「みなとみらい Christmas Market 2025」
11月28日（金）から12月25日（木）までの期間、グランモール公園「美術の広場」周辺で「みなとみらい Christmas Market 2025」が初開催される。クリスマスの装飾が施された多数のヒュッテ（木製の露店）が並び、クリスマスならではのお菓子や食べ物が販売される。テーブルや椅子の用意もあり、イルミネーションとともに、非日常のひとときに浸れる。
◆一夜限りの幻想空間「横浜市西区キャンドルアート 2025」
今年で16回目を迎える一夜限りのキャンドルイベント「横浜市西区キャンドルアート」も、12月20日（土）にグランモール公園 美術の広場で開催。横浜市西区のマスコットキャラクター「にしまろちゃん」や滋賀県彦根市の「ひこにゃん」のモチーフキャンドル、地元の小学生が描いたメッセージキャンドルが会場をやさしく照らす。
このほか、「ヨコハマミライト」の開催期間に合わせて、横濱ゲートタワー、LG YOKOHAMA INNOVATION CENTER、横浜シンフォステージ、みなとみらいイノベーションセンター、神奈川大学みなとみらいキャンパス、LIVINGTOWN みなとみらいなどの周辺施設も、それぞれ個性豊かなイルミネーションを展開し、街全体が光に包まれる。（女子旅プレス／modelpress編集部）
■ヨコハマミライト2025〜みらいを照らす、光のまち〜
期間：2025年11月6日（木）〜2026年2月8日（日）
点灯時間： 16:00〜23:00
【Not Sponsored 記事】