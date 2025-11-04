堂々完結！『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン、11月6日（木）より日本初放送

人気SFシリーズ『スタートレック』の新たな黄金期の幕開けとなった『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン（二ヵ国語版）が、11月6日（木）より海外ドラマ・エンターテインメントチャンネル「スーパー！ドラマＴＶ #海外ドラマ☆エンタメ」にて日本初放送！

バーナムと対照的な価値観を持つ新キャラが登場

『スタートレック』歴代シリーズのスタッフに加えて、企画・製作総指揮としてアレックス・カーツマン（『スター・トレック』映画リブートシリーズ、『FRINGE／フリンジ』『HAWAII FIVE-0』）が新たに加わった本作。VFXを駆使した壮大かつディテールに拘ったディスカバリーの外観、戦艦による迫力のアクションシーンなどの映像美、シリーズ初となる黒人女性の主人公マイケル・バーナム（『ウォーキング・デッド』のソネクア・マーティン＝グリーン）と彼女を取り巻くクルーが繰り広げるドラマも注目で、従来のファンはもちろん、初めて『スタトレ』を見る人でも楽しめる内容となっている。

最終章となるシーズン5では、ディスカバリー号の乗組員たちが「数世代にわたり隠されてきた古代の強大な力」をめぐるミッションに挑む。この力は銀河の未来に大きな影響を与えるもので、古代文明の秘密や未知のテクノロジーが鍵となる。シリーズを通して描かれてきた宇宙探査のテーマがより壮大なスケールで展開され、未知の惑星や危険な敵との遭遇も必見だ。バーナムはこれまで多くの試練を乗り越えてきたが、最終シーズンでは乗組員や銀河の運命を左右するような決断をしたりと、リーダーとしての責任感や葛藤がより深く描かれる。

新たに登場するキャラクターのレイナー（『バトルスター・ギャラクティカ』のカラム・キース・レニー）は、バーナムとは異なる指揮スタイルや価値観を持っており、二人の対比や協力、時には対立も物語に緊張感をもたらす。レイナーは戦闘経験豊富な艦隊士官で、かつて前線で激しい戦闘を指揮していたことから、軍人気質で、規律と命令を重んじるタイプ。バーナムと違い、感情よりも任務と効率を優先する冷静なリーダーであり、彼の存在が物語に新鮮なダイナミクスを加え、ドラマ性を高める。バーナムとは対照的な価値観を持つ彼にも注目だ。

シリーズ全体のテーマである「家族」「成長」「未知への探求」を一つにまとめる最終章。過去のシーズンで登場したキャラクターや伏線が回収され、ファンにとって感動的なエンディングへと繋がっていく！

『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン あらすじ

惑星連邦設立1000周年の祝賀会場にいたバーナムは、コヴィッチとヴァンスの秘密会合に呼ばれる。そして、最近発見された800年前のロミュラン船を確保せよとの命令を受け、早速現地へ向かう。ところが廃品を漁るモルとラアクが船にあった物を盗んだため、以前から二人を追っていたUSSアンタレスのレイナーとともに二人を追跡するも、逃げられてしまう。そこでバーナムは盗品売買所に詳しいブックを呼び寄せ、モルとラアクが盗品を持ち込みそうな場所を特定。こうしてディスカバリーとアンタレスは密売業者のフレッドがいる惑星クマウへと向かうのだが…。

『スタートレック ディスカバリー』ファイナルシーズン 放送情報

11月6日（木）21：00スタート

【二ヵ国語版】毎週木曜日 21：00〜 ほか

＜スパドラ！キャッチアップ＞

12月9日（火）16：25スタート

【二ヵ国語版】火曜日〜翌週水曜日 16：30〜／リピート放送 29：00〜

