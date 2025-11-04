『名探偵ポワロ』アンソニー・ホロヴィッツが共同脚本『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』第1話無料配信

『名探偵ポワロ』のアンソニー・ホロヴィッツが共同脚本を務める警察捜査ミステリー『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』第1話がPrime Video「シネフィルWOWOW プラス」の公式YouTubeにて10月31日（金）より期間限定無料公開中！

『名探偵ポワロ』の脚本家が贈る英国ミステリー『刑事フォイル』全話無料配信 『名探偵ポワロ』の脚本家アンソニー・ホロヴィッツによる傑作英 … 『名探偵ポワロ』の脚本家が贈る英国ミステリー『刑事フォイル』全話無料配信

『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』概要＆あらすじ

ロンドン警視庁の警部ジョン・トリンが、交通事故捜査課の警部アンと共に原因不明の多重事故の真実に迫る警察捜査ミステリー。主人公の警部ジョン・トリンを演じるのは、『シェトランド』シリーズで知られるダグラス・ヘンシュオール。

『警部ジョン・トリンの衝突追跡捜査』第1話「悲劇の始まり」（2009／イギリス／46分）

監督：マーク・エヴァンス

キャスト： ダグラス・ヘンシュオール／ジョー・ウッドコック／クリストファー・フルフォード

★第2話以降は「シネフィルWOWOW プラス」にて。

■第1話「悲劇の始まり」あらすじ

ロンドン警視庁の警部、ジョン・トリンは休職していたが職場に復帰し、原因不明の多重事故の捜査を担当することになる。事故には2人の警察官が関わっていて、彼らが原因と疑われ問題視されていた。2人が追跡していた車に乗っていたアリスが死亡し、彼女の父親が警察に対し訴訟を起こしたのだ。警察の責任問題を回避するためにもジョンには真相の究明が求められる。しかし多くの人物が関わるこの事故は謎に包まれていて…。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.