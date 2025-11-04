マッツ・ミケルセン主演『フレッシュ・デリ』本編映像＆場面写真が解禁

2025年11月22日に60歳の誕生日を迎える、デンマークで最も成功した世界的俳優の一人、マッツ・ミケルセン。この度、生誕60年を記念して「〈北欧の至宝〉マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」が11月14日（金）新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開する。

この度、日本での劇場初公開、ファン待望のハートフル・カニバリズム・ドラマ『フレッシュ・デリ』（2003）の本編映像＆場面カットが解禁！

『フレッシュ・デリ』ハートフル・カニバリズム・ドラマに期待

プロのダンサーとしての約10年にわたるキャリアを持ちながら、『プッシャー』で鮮烈な映画デビューを飾って以来、ニコラス・ウィンディング・レフンやトマス・ヴィンターベアといったデンマークを代表する名だたる巨匠たちの作品に数多く出演し、『偽りなき者』で第65回カンヌ国際映画祭主演男優賞を受賞。その一方で、『007／カジノ・ロワイヤル』で演じた魅惑的な悪役像で世界中に強烈な印象を残して大ブレイクを果たす。その後もハマり役となった『ハンニバル』でその人気を不動のものとし、名実ともに現代デンマークを代表する俳優となった。

今回解禁となったのは、ミステリアスでセクシーな今のイメージを覆す衝撃のビジュアルで登場するマッツ・ミケルセンから目が離せない本編映像！ マッツが演じるのは、常に脂汗を額にたぎらせた、精肉店を営む嫌味な町の嫌われ者スヴェン。

女性と知り合い上機嫌な様子の同僚ビャンに、新しい制服をプレゼントするスヴェン。ある理由がきっかけで精肉店が大繁盛し、人生がうまくいき始めた二人。ビャンが仕込みを始めようと冷凍庫に入ると、豚や牛の肉とともに、そこには太った男の死体が吊り下げられている。二人の精肉店が大繁盛したのは、人肉のマリネが大ヒットしたからだったのだ。すでに提供してしまったものは仕方ない、と一度は許したビャンだったが、この成功体験が忘れられないスヴェンは知り合いを新たなる食材として調達していたのだった。

併せて解禁の場面カットからも、見るからにクセの強そうな町の嫌われ者スヴェンが繰り広げる予測不能のハートフル・カニバリズム・ドラマに期待が膨らむ！

イメージを覆す衝撃的なヘアスタイル、さらに狂気的な役どころで新たな魅力が開眼?!したマッツ・ミケルセンを大きなスクリーンで堪能できるだろう！

本生誕祭では、彼の60歳の節目を祝い、日本劇場初公開の貴重な作品を含む7作品を一挙に上映。若き日のマッツ・ミケルセンを堪能できる『ブレイカウェイ』や『フレッシュ・デリ』、長らく未公開となっていた『メン＆チキン』といった日本初公開作だけでなく、『アダムズ・アップル』、『アフター・ウェディング』、『ロイヤル・アフェア 愛と欲望の王宮』、そして代表作とも言うべき『偽りなき者』まで、マッツ・ミケルセンのキャリアを通じて培われた演技の真髄を劇場で堪能できる滅多にない機会となる。 “北欧の至宝”とも称される名俳優の輝き、そして圧倒的な存在感をスクリーンで体感してほしい。

「マッツ・ミケルセン生誕60周年祭」は、11月14日（金）より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町、ヒューマントラストシネマ渋谷 ほか全国公開。（海外ドラマNAVI）

