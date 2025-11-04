夫に「もう女じゃない」と言われて傷ついた人へ……もう一度「女性としての自分」を取り戻す方法
「もう女として見られない」--そんな言葉を夫に言われて、傷ついた経験を持つ人は少なくありません。たとえ直接言われなくても、「そう感じるような距離」を感じて落ち込む人もいます。
ですが、愛されることをあきらめる必要はありません。年齢を重ねた今だからこそ、外見も心も改めて磨き、もう一度「女性としての自分」を取り戻すチャンスがあります。
今回は、「再び夫の心を動かす5つのヒント」をご紹介します。
【動画】夫に「異性として見られない！」と言われたら→
「もう年だから仕方ない」と見た目への関心を閉ざしてしまうと、自分の気持ちまで曇ってしまうもの。夫の多くは、「妻には少しでも“女性らしさ”を感じていたい」というのが本音。ほんの少しの変化でも、「あれ？ なんか今日きれいだな」と心を動かす瞬間があります。
例えば「SNSで見つけた新しいメイクを試す」「いつもと違う色の服を選ぶ」「ネイルやペディキュアをしてみる」「髪色を変える」といった小さなチャレンジでも十分効果あり。鏡の中の自分を見た時に「いいかも！」と自分自身の心がはずむなら、そのときめきこそが夫の心を動かすはずです。
例えば、「お気に入りのコーヒーをゆっくり味わう」「お風呂上がりに好きな香りのボディクリームでケアをする」「移動中にオーディオブックで新しい世界に触れる」など、どんな小さなことでも構いません。
心に余裕を感じている女性は、それだけで魅力的です。イライラや焦りではなく、落ち着いた笑顔で夫を迎える。その姿に、男性は「やっぱりすてきな人だな」と改めて感じるものです。
ですが、愛は行為の有無だけで測れるものではありません。夫婦の関係には、「手をつなぐ」「肩に触れる」「腰をマッサージする」「ソファで寄り添う」……そんな日常のスキンシップが何よりの潤滑油になるのです。
「おつかれさま」と言いながら肩をもんであげるだけで、夫は意外なほどうれしそうな顔を見せるもの。そうした温もりのやりとりから「私はまだ夫にとって特別な存在なんだ」という自信が生まれます。セックスレスだからといって、女としての自分を閉ざす必要はありません。触れる勇気は、心を再びつなぐ第一歩です。
夫婦の会話は、長い年月のうちに命令口調やダメ出しの連続になりがち。その言葉は想像以上に夫の心を冷やしてしまうのです。
「昔はもっと優しい言い方をしてくれたのにな」と感じた夫は、次第に妻を「女性」ではなく「家族」としてしか見られなくなっていくもの。ただ反対に、少し言い方を変えるだけで印象は一変するのも事実。
「なんでできないの？」→「お願いできたらうれしいな」
「洗濯物くらいたたんでおいてよ」→「たたんでくれたら助かる！」
「そんなわけないでしょ！」→「もしかして、こうかも？」
そんなふうに、独身時代の「かわいい彼女」の頃のような言葉づかいを意識してみましょう。言葉をやわらかくするだけで、夫の心の温度は上がります。
例えば、「趣味でピアノをはじめる」「英会話教室に通う」「ボランティアに参加する」「仕事を再開する」というように、どんなことでも構いません。自分で選び、自分で動く姿に、夫は自然と尊敬と愛情を取り戻すもの。「誰かの軸」ではなく「自分の軸」で生きる。その強さが、一番の魅力になります。
そのために、外見を整え、心を潤し、言葉をやわらかくして、自分らしい軸を取り戻す--それだけで、夫婦の雰囲気は少しずつ変わっていきます。愛されるための努力は、相手のためだけでなく、自分自身の人生をより自分らしく生きるためのものです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)
ですが、愛されることをあきらめる必要はありません。年齢を重ねた今だからこそ、外見も心も改めて磨き、もう一度「女性としての自分」を取り戻すチャンスがあります。
今回は、「再び夫の心を動かす5つのヒント」をご紹介します。
愛されるヒント1. 鏡のなかの自分に「YES」を出す結婚して妻となり、母となり、家庭を支えてきた年月。その努力の証として、年齢を重ねた姿になるのは自然なことです。
「もう年だから仕方ない」と見た目への関心を閉ざしてしまうと、自分の気持ちまで曇ってしまうもの。夫の多くは、「妻には少しでも“女性らしさ”を感じていたい」というのが本音。ほんの少しの変化でも、「あれ？ なんか今日きれいだな」と心を動かす瞬間があります。
例えば「SNSで見つけた新しいメイクを試す」「いつもと違う色の服を選ぶ」「ネイルやペディキュアをしてみる」「髪色を変える」といった小さなチャレンジでも十分効果あり。鏡の中の自分を見た時に「いいかも！」と自分自身の心がはずむなら、そのときめきこそが夫の心を動かすはずです。
愛されるヒント2. 心が潤う時間を作る外見を整えることと同じくらい大切なのが、心の潤いです。家事や仕事、子どものことなど毎日タスクに追われて、ため息をつく時間もない。そんな時は、ほんの5分でも「自分のための時間」を作ってみてください。
例えば、「お気に入りのコーヒーをゆっくり味わう」「お風呂上がりに好きな香りのボディクリームでケアをする」「移動中にオーディオブックで新しい世界に触れる」など、どんな小さなことでも構いません。
心に余裕を感じている女性は、それだけで魅力的です。イライラや焦りではなく、落ち着いた笑顔で夫を迎える。その姿に、男性は「やっぱりすてきな人だな」と改めて感じるものです。
愛されるヒント3. セックスレスでも触れあいをあきらめない「もう何年もセックスレス」「夫が触れてこない」といった悩みを抱える女性は少なくありません。夫から求められないことが、自分の価値を否定されたように感じてしまうこともあるでしょう。
ですが、愛は行為の有無だけで測れるものではありません。夫婦の関係には、「手をつなぐ」「肩に触れる」「腰をマッサージする」「ソファで寄り添う」……そんな日常のスキンシップが何よりの潤滑油になるのです。
「おつかれさま」と言いながら肩をもんであげるだけで、夫は意外なほどうれしそうな顔を見せるもの。そうした温もりのやりとりから「私はまだ夫にとって特別な存在なんだ」という自信が生まれます。セックスレスだからといって、女としての自分を閉ざす必要はありません。触れる勇気は、心を再びつなぐ第一歩です。
愛されるヒント4.「女を遠ざける言葉」を手放す「あなたっていつも〇〇だよね」「なんでそのくらいできないの？」「〇〇さんの旦那さんは〜」といった言葉を、つい口にしていませんか？
夫婦の会話は、長い年月のうちに命令口調やダメ出しの連続になりがち。その言葉は想像以上に夫の心を冷やしてしまうのです。
「昔はもっと優しい言い方をしてくれたのにな」と感じた夫は、次第に妻を「女性」ではなく「家族」としてしか見られなくなっていくもの。ただ反対に、少し言い方を変えるだけで印象は一変するのも事実。
「なんでできないの？」→「お願いできたらうれしいな」
「洗濯物くらいたたんでおいてよ」→「たたんでくれたら助かる！」
「そんなわけないでしょ！」→「もしかして、こうかも？」
そんなふうに、独身時代の「かわいい彼女」の頃のような言葉づかいを意識してみましょう。言葉をやわらかくするだけで、夫の心の温度は上がります。
愛されるヒント5.「誰かの軸」に振り回されない「この年齢でそんなことをしたら恥ずかしい」「夫や周りにどう思われるか気になる」などと、自分の人生を「他人のものさし」で測っていませんか？ 本当に大切なのは、「私がどうしたいか」。好きなことに挑戦する女性は、それだけで輝いて見えます。
例えば、「趣味でピアノをはじめる」「英会話教室に通う」「ボランティアに参加する」「仕事を再開する」というように、どんなことでも構いません。自分で選び、自分で動く姿に、夫は自然と尊敬と愛情を取り戻すもの。「誰かの軸」ではなく「自分の軸」で生きる。その強さが、一番の魅力になります。
愛される努力は、自分の人生を明るくする年齢を重ねた女性の魅力は、若さではなく人間的な深みとやさしさです。「もう女として見られない」と悲しむより、「今の私をもう一度愛してもらうために、何ができるだろう」と考える方がずっと建設的ではないでしょうか。
そのために、外見を整え、心を潤し、言葉をやわらかくして、自分らしい軸を取り戻す--それだけで、夫婦の雰囲気は少しずつ変わっていきます。愛されるための努力は、相手のためだけでなく、自分自身の人生をより自分らしく生きるためのものです。
▼岡野 あつこプロフィール
夫婦問題研究家、パートナーシップアドバイザー、NPO日本家族問題相談連盟理事長。立命館大学産業社会学部卒業、立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科修了。自らの離婚経験を生かし、離婚カウンセリングという前人未踏の分野を確立。32年間で相談件数3万8000件以上、2200人以上の離婚カウンセラーを創出。著書多数。近著に『夫婦がベストパートナーに変わる77の魔法』。
(文:岡野 あつこ（離婚ガイド）)