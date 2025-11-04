俳優の中村雅俊さん（74）が3日、映画『五十年目の俺たちの旅』スペシャルゲスト登壇『吉祥寺イルミネーション点灯式 2025』に秋野太作さん（82）、田中健さん（74）と登場。初となる映画化の話があった時の感想や作品の舞台である吉祥寺への思いを明かしました。

『俺たちの旅』は、1975年の放送開始から今年で50周年。2026年1月9日には、彼らの“今”を描く映画『五十年目の俺たちの旅』が公開予定となっており、この日はドラマシリーズから撮影地として作品の舞台となってきた吉祥寺の『イルミネーション点灯式 2025』に、中村さん、秋野さん、田中さんがサプライズ登壇しました。

初となる映画化の話があった時の感想を聞かれた中村さんは「全く考えてなかったんで。その話を聞いた時は“え？ できるの？”っていう」と、驚きをコメント。中村さんは「一つにはですね、ドラマの中でも実際にもう亡くなっている方が多いんですよね。もうだからこの方（秋野さん）がこうやってピンピンしているのは、もう奇跡みたいなもんですからね」と話しました。

また、今回の映画撮影で感じたことを聞かれると「随分俺たちがやっていたことをマネして。例えば、3人で肩車をしたとかね。色んなことをマネして写真で送ってくれる人とかですね」と明かし、「でも本当につくづくやっている時はそういう感じはなかったんですけど、一年間の撮影が終わった後に、この『俺たちの旅』という作品がどれだけ特に若い人たちに影響を与えたかっていうのは、実感としてありましたね」と話しました。

さらに、宮城県女川町出身の中村さんは大学受験の際に東京へ出てきたと話し、「その中で“井の頭恩賜公園”、“井の頭線”っていうのがあって、初めて東京へ出てきた時に“いのあたま線”と呼んでまして。その街が自分にとって身近で特別な街、公園になるとは思いませんでした。よく言う言葉ですけど、“第二の故郷”っていう言い方をよく聞きますけど、本当にそれに近い気持ちがあります」と語りました。

そして、「ここで集合して、ここから撮影が始まったっていう50年前の出来事を今でもはっきり覚えています。秋野さんも言いましたけど、この街は俺らにとって特別な街なので、今までありがとう。これからもよろしくお願いします」と感謝の気持ちを伝えました。